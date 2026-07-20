Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Muş'ta sağlık ekipleri erken teşhis için mobil araçlarla sahada

        Muş'ta sağlık ekipleri erken teşhis için mobil araçlarla sahada

        Muş Sağlık Müdürlüğü ekipleri, mobil araçla kırsal mahalle ve köyleri gezerek kanser taraması yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 10:46 Güncelleme:
        Muş'ta sağlık ekipleri erken teşhis için mobil araçlarla sahada

        Muş Sağlık Müdürlüğü ekipleri, mobil araçla kırsal mahalle ve köyleri gezerek kanser taraması yapıyor.

        İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda çalışan ekipler, hastanelere ve tarama merkezlerine gitme imkanı olmayan vatandaşlara ulaşmak için çaba gösteriyor.

        Gittikleri mahalle ve köylerde vatandaşları bilgilendiren sağlık görevlileri, mobil araçta kanser taramalarını gerçekleştiriyor.

        Merkeze bağlı kırsal Güzeltepe Mahallesi'ne giden ekipler, servislerle çevredeki köylerden getirilen vatandaşların kontrollerini yaptı, erken teşhisin önemiyle ilgili bilgi verdi.

        Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Sorumlu Hekimi Dr. Fatoş Aydemir, basın mensuplarına, KETEM hizmetlerini kentin en ücra noktalarına kadar götürdüklerini söyledi.

        Aydemir, kanserde erken teşhisin hayat kurtardığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Bu doğrultuda çalışmalarımızı iki farklı alanda sürdürüyoruz. İlk olarak Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde vatandaşlarımıza düzenli olarak ücretsiz kanser taramaları ve koruyucu sağlık eğitimleri veriyoruz. Bunun yanında mobil tarama ekiplerimiz sahaya çıkarak il merkezi ve köylerde bulunan aile sağlığı merkezlerini ziyaret ediyor, vatandaşlarımızın ayağına kadar gidiyor. Böylece ulaşım imkanı kısıtlı olan, yoğunluğu nedeniyle merkezimize gelemeyen veya taramasını erteleyen vatandaşlarımızın bulundukları yerde tarama hizmeti almalarını sağlıyoruz. Mobil araçlarımız ve saha ekiplerimiz, ilimizin dört bir yanında vatandaşlarımıza ulaşmaya devam ederek sağlık hizmetlerini onların bulunduğu noktalara taşıyor."

        Ulusal Kanser Tarama Programı kapsamında meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanseri taramalarını ücretsiz gerçekleştirdiklerini ifade eden Aydemir, "Bu kanser türlerinde erken teşhis, tedavi başarısını önemli ölçüde artırmakta ve hayat kurtarmaktadır. Buradan tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen sağlığınızı ertelemeyin. Sizlere ulaşmak için sahadayız. Siz de kendiniz ve sevdikleriniz için bir adım atın, ücretsiz kanser taramalarınızı ihmal etmeyin." dedi.

        Bu yılın ilk 6 ayında 1323 mamografi çekimi gerçekleştirildiğini, bunlardan 39'unda pozitif vaka tespit ettiklerini anlatan Aydemir, şöyle konuştu:

        "Kolorektal kanser taraması kapsamında 2 bin 749 tarama yapılmış, 12 pozitif sonuç saptanmıştır. Sonucu pozitif çıkan hastalarımızı ileri tetkik amacıyla devlet hastanelerine, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına yönlendiriyoruz. Bu sayede hastalarımızın takip sürecini aksatmıyor, kendilerinden gelen sonuçları da sistemimize kaydederek düzenli olarak izliyoruz. Hiçbir şikayetiniz olmasa dahi uygun yaş aralığında yer alıyorsanız kanser taramalarınızı mutlaka yaptırmanız gerekiyor. Erken teşhis, tedavi şansını artırıyor ve hayat kurtarıyor. Sizler ve aileniz için bir umut oluşturuyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız
        Oğuzhan Uğur ve 9 kişi adliyeye sevk edildi
        Oğuzhan Uğur ve 9 kişi adliyeye sevk edildi
        51 kilo altın için 10 dakika yetti... 170 milyon TL'lik altın vurgunu yapan çift yakalandı
        51 kilo altın için 10 dakika yetti... 170 milyon TL'lik altın vurgunu yapan çift yakalandı
        Avrupa'da bir ilk olabilir mi?
        Avrupa'da bir ilk olabilir mi?
        Hücuma genç Fransız!
        Hücuma genç Fransız!
        İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet gözaltında
        İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet gözaltında
        79 yıl önce İstanbul
        79 yıl önce İstanbul
        İsrail, ABD'de 'etki kampanyası' yürütüyor
        İsrail, ABD'de 'etki kampanyası' yürütüyor
        Final maçının ünlü seyircileri
        Final maçının ünlü seyircileri
        Finalin ardından saha karıştı!
        Finalin ardından saha karıştı!
        Trump, Dünya Kupası ödül töreninde sahneden inmedi
        Trump, Dünya Kupası ödül töreninde sahneden inmedi
        Egea'nın yerine ne gelecek?
        Egea'nın yerine ne gelecek?
        İsmail Kartal'ın Gornik planı!
        İsmail Kartal'ın Gornik planı!
        DSÖ'den dikkat çeken demans raporu
        DSÖ'den dikkat çeken demans raporu
        Ünlü oyuncu üniversiteden mezun oldu
        Ünlü oyuncu üniversiteden mezun oldu
        "İçine şeytan girdi" deyip boğmaya kalkışmıştı!
        "İçine şeytan girdi" deyip boğmaya kalkışmıştı!
        Eşine modellik yaptı
        Eşine modellik yaptı
        Mezarda uyanma korkusu tarihin en tuhaf icadını doğurdu!
        Mezarda uyanma korkusu tarihin en tuhaf icadını doğurdu!
        NVIDIA CEO'su Huang'ın ünlü ceketi servet değerine satıldı
        NVIDIA CEO'su Huang'ın ünlü ceketi servet değerine satıldı
        20 - 26 Temmuz haftalık burç yorumları
        20 - 26 Temmuz haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Muş'ta mobil mamografi aracıyla köy köy ücretsiz kanser taraması yapılıyor
        Muş'ta mobil mamografi aracıyla köy köy ücretsiz kanser taraması yapılıyor
        Çaya düşerek kaybolan küçük çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
        Çaya düşerek kaybolan küçük çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
        Muş'ta akarsuya düşen 6 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
        Muş'ta akarsuya düşen 6 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
        Muş'ta Dünya Fenerbahçeliler Günü Haspet Kalesi'nde kutlandı
        Muş'ta Dünya Fenerbahçeliler Günü Haspet Kalesi'nde kutlandı
        Muş'ta 9 yıl 10 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Muş'ta 9 yıl 10 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Hilvan Can'ı arama çalışmaları sürüyor
        Hilvan Can'ı arama çalışmaları sürüyor