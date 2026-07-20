Muş'ta sağlık ekipleri erken teşhis için mobil araçlarla sahada

Muş Sağlık Müdürlüğü ekipleri, mobil araçla kırsal mahalle ve köyleri gezerek kanser taraması yapıyor.



İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda çalışan ekipler, hastanelere ve tarama merkezlerine gitme imkanı olmayan vatandaşlara ulaşmak için çaba gösteriyor.



Gittikleri mahalle ve köylerde vatandaşları bilgilendiren sağlık görevlileri, mobil araçta kanser taramalarını gerçekleştiriyor.



Merkeze bağlı kırsal Güzeltepe Mahallesi'ne giden ekipler, servislerle çevredeki köylerden getirilen vatandaşların kontrollerini yaptı, erken teşhisin önemiyle ilgili bilgi verdi.



Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Sorumlu Hekimi Dr. Fatoş Aydemir, basın mensuplarına, KETEM hizmetlerini kentin en ücra noktalarına kadar götürdüklerini söyledi.



Aydemir, kanserde erken teşhisin hayat kurtardığını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Bu doğrultuda çalışmalarımızı iki farklı alanda sürdürüyoruz. İlk olarak Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde vatandaşlarımıza düzenli olarak ücretsiz kanser taramaları ve koruyucu sağlık eğitimleri veriyoruz. Bunun yanında mobil tarama ekiplerimiz sahaya çıkarak il merkezi ve köylerde bulunan aile sağlığı merkezlerini ziyaret ediyor, vatandaşlarımızın ayağına kadar gidiyor. Böylece ulaşım imkanı kısıtlı olan, yoğunluğu nedeniyle merkezimize gelemeyen veya taramasını erteleyen vatandaşlarımızın bulundukları yerde tarama hizmeti almalarını sağlıyoruz. Mobil araçlarımız ve saha ekiplerimiz, ilimizin dört bir yanında vatandaşlarımıza ulaşmaya devam ederek sağlık hizmetlerini onların bulunduğu noktalara taşıyor."



Ulusal Kanser Tarama Programı kapsamında meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanseri taramalarını ücretsiz gerçekleştirdiklerini ifade eden Aydemir, "Bu kanser türlerinde erken teşhis, tedavi başarısını önemli ölçüde artırmakta ve hayat kurtarmaktadır. Buradan tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen sağlığınızı ertelemeyin. Sizlere ulaşmak için sahadayız. Siz de kendiniz ve sevdikleriniz için bir adım atın, ücretsiz kanser taramalarınızı ihmal etmeyin." dedi.



Bu yılın ilk 6 ayında 1323 mamografi çekimi gerçekleştirildiğini, bunlardan 39'unda pozitif vaka tespit ettiklerini anlatan Aydemir, şöyle konuştu:



"Kolorektal kanser taraması kapsamında 2 bin 749 tarama yapılmış, 12 pozitif sonuç saptanmıştır. Sonucu pozitif çıkan hastalarımızı ileri tetkik amacıyla devlet hastanelerine, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına yönlendiriyoruz. Bu sayede hastalarımızın takip sürecini aksatmıyor, kendilerinden gelen sonuçları da sistemimize kaydederek düzenli olarak izliyoruz. Hiçbir şikayetiniz olmasa dahi uygun yaş aralığında yer alıyorsanız kanser taramalarınızı mutlaka yaptırmanız gerekiyor. Erken teşhis, tedavi şansını artırıyor ve hayat kurtarıyor. Sizler ve aileniz için bir umut oluşturuyor."

