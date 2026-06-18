Muş'ta silah ve mühimmat ele geçirildi
Muş'un Bulanık ilçesinde düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Muş'un Bulanık ilçesinde düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda Bulanık ilçesinde 2 şüphelinin evinde yapılan aramada, kalaşnikof piyade tüfeği, tabanca, 3 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 5 tabanca şarjörü, 231 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ve 14 tabanca mermisi ele geçirildi.
Silah ve mühimmata el konuldu, gözaltına alınan şüpheliler hakkında cumhuriyet savcısının talimatıyla adli işlem başlatıldı.
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