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        Muş'ta Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı düzenlendi

        Muş İl Müftülüğünce düzenlenen "Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 15:48 Güncelleme:
        Muş'ta Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı düzenlendi

        Muş İl Müftülüğünce düzenlenen "Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı" gerçekleştirildi.

        İmam-ı Şafi Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda öğrenciler ilahiler seslendirdi.

        Muş Valisi Avni Çakır, programda yaptığı konuşmada, il genelinde 14 bin 755 öğrencinin yaz Kur'an kurslarında eğitim aldığını söyledi.

        Muş'un, nüfusu en genç şehirlerden biri olduğunu belirten Çakır, şunları kaydetti:

        "Böylesine güzel bir sayının ortaya çıkması bizleri mutlu ediyor. Bundan sonraki yıllarda inşallah bu sayıları çok daha yukarıya çıkarmak istiyoruz. Kendim de ve birçok kişi, çocukluk yıllarında namaz kılmayı, dinin emirlerini ve Hazreti Peygamber'in hayatını büyük ölçüde Kur'an kurslarında öğrendik. Bu eğitimler geçmişten bugüne aktarılan güzel bir gelenek. Bizlere düşen de yavrularımızı, çocuklarımızı bu kurslarla buluşturarak bundan sonraki yıllarda da bu güzel geleneğin devam etmesini sağlamak. Çocukluktan, ailenizden, bulunmuş olduğunuz kurslardan almış olduğunuz güzel ahlak, terbiye, annenizin, babanızın size vermiş olduğu nasihatler sizin bu mesleklerde başarılı olmanızı, sevilen insan olmanızı sağlar. Her türlü pozisyona gelebilirsiniz. Çok zengin olabilirsiniz. Çok güçlü makamlara sahip olabilirsiniz ama güzel ahlakla kendinizi yetiştirmediyseniz bunların hepsi yarım olur."

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        İl Müftüsü Nurullah Koçhan da il genelinde 663 Kur'an kursunun açıldığını belirterek, "Vatanına, milletine ve devletine bağlı, iyi ve güzel ahlak sahibi nesiller yetiştirme gayreti içerisindeyiz." dedi.

        Program, dua edilmesinin ardından sona erdi.

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