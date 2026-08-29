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        Muş'ta yıldırım isabet eden kişi hayatını kaybetti

        Muş'un Malazgirt ilçesinde hayvanlarını otlatan 33 yaşındaki Evren Yıldız, yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 18:23 Güncelleme:
        Muş'ta yıldırım isabet eden kişi hayatını kaybetti

        Muş'un Malazgirt ilçesinde hayvanlarını otlatan 33 yaşındaki Evren Yıldız, yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Beşçatak köyünde yağışlı ve gök gürültülü havanın etkili olduğu sırada hayvanlarını otlatan Yıldız'a yıldırım isabet etti.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yıldız'ın cenazesinin, işlemlerin ardından ailesine teslim edilerek Beşçatak köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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