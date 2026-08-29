Muş'ta yıldırım isabet eden kişi hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İlçeye bağlı Beşçatak köyünde yağışlı ve gök gürültülü havanın etkili olduğu sırada hayvanlarını otlatan Yıldız'a yıldırım isabet etti.

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