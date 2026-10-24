Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Varto'da çıkan yangında 5 büyükbaş hayvan telef oldu, evin çatısı yandı

        Varto'da çıkan yangında 5 büyükbaş hayvan telef oldu, evin çatısı yandı

        Muş'un Varto ilçesine bağlı Kaynarca köyünde ev ile ahır arasındaki kalorifer kazanından sıçrayan kıvılcımların neden olduğu yangında 5 büyükbaş hayvan telef oldu, evin çatısı kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 00:34 Güncelleme:
        Varto'da çıkan yangında 5 büyükbaş hayvan telef oldu, evin çatısı yandı

        Muş'un Varto ilçesine bağlı Kaynarca köyünde ev ile ahır arasındaki kalorifer kazanından sıçrayan kıvılcımların neden olduğu yangında 5 büyükbaş hayvan telef oldu, evin çatısı kullanılamaz hale geldi.

        Edinilen bilgilere göre, ev ile ahır arasına kurulan kalorifer kazanından sıçrayan kıvılcımlar bölgede bulunan odun ve kömürlerin tutuşmasına neden oldu. Kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki alanlara yayılarak hasara yol açtı. Yangında 5 büyükbaş hayvan telef olurken evin çatısı yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Yangının ardından Türk Kızılay Varto Temsilciliği tarafından hasara yönelik inceleme gerçekleştirildi. Ailenin ihtiyaçlarının tespit edildiği, insani yardımın 12 gün içerisinde ulaştırılmasının planlandığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!
        "İran'a başka bir operasyon daha düzenleyebiliriz"
        "İran'a başka bir operasyon daha düzenleyebiliriz"
        1400 kilometre uzaktan ameliyat
        1400 kilometre uzaktan ameliyat
        Ankara'da 650 milyonluk aklama soruşturması
        Ankara'da 650 milyonluk aklama soruşturması
        Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı
        Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        'Türkiye ittifakların merkezinde'
        'Türkiye ittifakların merkezinde'
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        Anne ve minik Meryem yaşamını yitirdi
        Anne ve minik Meryem yaşamını yitirdi
        Rusya: ABD'ye dizel yakıt taşıyan ilk tanker yola çıktı
        Rusya: ABD'ye dizel yakıt taşıyan ilk tanker yola çıktı
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        Gözler Fenerbahçe derbisine döndü!
        Gözler Fenerbahçe derbisine döndü!
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Boy farkı dikkat çekti
        Boy farkı dikkat çekti
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek

        Benzer Haberler

        1400 kilometre uzaktan telecerrahi yöntemiyle ameliyat
        1400 kilometre uzaktan telecerrahi yöntemiyle ameliyat
        Muş Şehir Stadı'na 88 milyon 500 bin TL'lik yatırım
        Muş Şehir Stadı'na 88 milyon 500 bin TL'lik yatırım
        Muş Şehir Stadyumu'ndaki yenileme çalışmalarında sona gelindi
        Muş Şehir Stadyumu'ndaki yenileme çalışmalarında sona gelindi
        Muş'ta üreticilere mercimek ve nohut tohumu dağıtıldı
        Muş'ta üreticilere mercimek ve nohut tohumu dağıtıldı
        Bulanık'ta şeker pancarı hasadı
        Bulanık'ta şeker pancarı hasadı
        Muş'ta 250 üreticiye 150 ton baklagil tohumu dağıtıldı
        Muş'ta 250 üreticiye 150 ton baklagil tohumu dağıtıldı