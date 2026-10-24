Varto'da çıkan yangında 5 büyükbaş hayvan telef oldu, evin çatısı yandı

Muş'un Varto ilçesine bağlı Kaynarca köyünde ev ile ahır arasındaki kalorifer kazanından sıçrayan kıvılcımların neden olduğu yangında 5 büyükbaş hayvan telef oldu, evin çatısı kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, ev ile ahır arasına kurulan kalorifer kazanından sıçrayan kıvılcımlar bölgede bulunan odun ve kömürlerin tutuşmasına neden oldu. Kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki alanlara yayılarak hasara yol açtı. Yangında 5 büyükbaş hayvan telef olurken evin çatısı yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının ardından Türk Kızılay Varto Temsilciliği tarafından hasara yönelik inceleme gerçekleştirildi. Ailenin ihtiyaçlarının tespit edildiği, insani yardımın 12 gün içerisinde ulaştırılmasının planlandığı öğrenildi.