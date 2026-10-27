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        10 ilde dolandırıcılık operasyonu: 9 tutuklama

        NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde elektrikli bisiklet ve motosiklet dolandırıcılığına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 12:08 Güncelleme:
        10 ilde dolandırıcılık operasyonu: 9 tutuklama

        NEVŞEHİR’in Avanos ilçesinde elektrikli bisiklet ve motosiklet dolandırıcılığına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli, tutuklandı.

        Avanos İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yaşayan N.Ç.’nin dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Araştırma, soruşturma ve istihbari çalışmaların yanı sıra Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) hesap hareketlerinin incelenmesi sonucunda şüpheliler tespit edildi. Elektrikli bisiklet ve motosiklet dolandırıcılığı yaptıkları belirlenen şüphelilerin Edirne, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin, Hatay, Gaziantep, Adana ve Karaman’da ikamet ettikleri belirlendi. 20 Ekim'de 13 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli, yakalandı. Adli işlemleri tamamlanan şüphelilerden H.G., Ö.Ö., Y.T., İ.G., A.B., H.T., M.K., M.A.Ö. ve H.Ö., savcılık işlemleri sonrası çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. S.D., C.P.Ö. ve K.B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adresinde bulunamayan S.Ö. hakkında ise adli makamlarca yakalama kararı çıkarıldı.

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