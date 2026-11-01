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        Abdullah Çatlı, ölümünün 30'uncu yılında anıldı

        BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde 3 Kasım 1996'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Abdullah Çatlı, ölümünün 30'uncu yılında memleketi Nevşehir'de mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 19:33 Güncelleme:
        Abdullah Çatlı, ölümünün 30'uncu yılında anıldı

        BALIKESİR’in Susurluk ilçesinde 3 Kasım 1996’da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Abdullah Çatlı, ölümünün 30’uncu yılında memleketi Nevşehir’de mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

        Çatlı ailesi tarafından düzenlenen programa BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Haluk Kırcı, eski futbolcu Vedat İnceefe, oyuncu Ömer Kurt ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan BBP Lideri Mustafa Destici, Çatlı'nın geçmişteki mücadelesine değinerek, "Alparslan Türkeş’in liderliğinde, Muhsin Yazıcıoğlu ve Abdullah Çatlı’nın da aralarında bulunduğu ülkücüler, Türkiye’nin bağımsızlığı için büyük bir mücadele verdi. Binlerce şehit verdik, mekanları cennet olsun. Çatlı, Avrupa’da ASALA terör örgütüne ve PKK’nın finans kaynaklarına karşı yürütülen mücadelede önemli rol oynamıştır" dedi.

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        'EMEKLİ MAAŞI 40 BİN OLMALI'

        Anma programının ardından partisinin yeni il binasının açılışına katılan Destici, ekonomiye ve emekli maaşlarına yönelik eleştirilerde bulundu. Yüksek faiz oranlarının üreticiyi ve esnafı zor durumda bıraktığını belirten Destici, "Düşük maaş alan emeklilerimiz ciddi bir geçim sıkıntısı yaşıyor. BBP olarak talebimiz nettir; en düşük emekli maaşı en az 40 bin liraya çıkarılmalıdır. Bununla birlikte sosyal devlet anlayışı çerçevesinde ihtiyaç sahibi emeklilere yönelik barınma ve ek gelir destekleri de ivedilikle artırılmalıdır" diye konuştu.

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