Nevşehir'de kopan kaya parçalarının bulunduğu alanda enkaz kaldırma çalışması yapılıyor
Nevşehir'in Göreme beldesinde peribacasından kopan kaya parçalarının bulunduğu alanda enkaz kaldırma çalışması yürütülüyor.
Nevşehir'in Göreme beldesinde peribacasından kopan kaya parçalarının bulunduğu alanda enkaz kaldırma çalışması yürütülüyor.
Kapadokya Alan Başkanlığı, İl Özel İdaresi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile AFAD ekipleri, Göreme Açık Hava Müzesi civarındaki alanda inceleme yaptı.
İnceleme sonrası risk oluşturan kayalar iş makinesiyle düşürülüyor.
Kaya parçaları ve molozlar, kamyonlarla alandan taşınıyor.
Öte yandan, olayda yaralanan 8 yaşındaki Fransız uyruklu Nael Mgattaf'ın tedavisi Nevşehir Devlet Hastanesinde devam ediyor.
Göreme beldesinde dün sağanak nedeniyle peribacasından kopan kaya parçalarının altında kalan biri yabancı uyruklu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan 4'ü taburcu edilmişti.
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