Nevşehir'de kopan kaya parçalarının bulunduğu alanda enkaz kaldırma çalışması yapılıyor

Kapadokya Alan Başkanlığı, İl Özel İdaresi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile AFAD ekipleri, Göreme Açık Hava Müzesi civarındaki alanda inceleme yaptı.

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