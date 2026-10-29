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        Kapadokya'da peribacasından kopan kayalar düştü; 3 ölü 5 yaralı (6)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 21:14 Güncelleme:
        Kapadokya'da peribacasından kopan kayalar düştü; 3 ölü 5 yaralı (6)

        SAKARYALI GAZETECİ VE EŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Nevşehir'in merkeze bağlı Göreme beldesindeki Göreme Açık Hava Müzesi girişinde, peribacasından kopan kayaların altında kalarak yaşamını yitirenlerin ve yaralananların kimlikleri belirlendi. Olayda Sakaryalı gazeteci Fatih Eray Tuna (31) ile eşi Begüm Çetinkaya Tuna (31) ve Fransız vatandaşı Cynthia Francine Marie Madeleine Houpert (37) yaşamını yitirirken, yaralananların kimlikleri şöyle; Fransız uyruklu Nael Mgattaf (8), babası Mhemed Mgattaf (38), kardeşi Isaac Ismael Mgattaf (3) ile Önder Demir (32) ve Gül Demir (29). Yaralılardan Nael Mgattaf hariç diğerleri taburcu edildi.

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        SAKARYALI ÇİFT 4 AY ÖNCE EVLENMİŞ

        Olayda hayatını kaybeden Fatih Eray Tuna'nın Sakarya'da bir basın kuruluşunda muhabir olarak görev yaptığı, eşi Begüm Çetinkaya Tuna'nın ise muhasebeci olduğu belirtildi. 5 Temmuz 2026'da dünya evine giren genç çiftin, tatil ve gezi amacıyla Kapadokya bölgesinde bulundukları belirtildi. Acı haber Sakarya basın camiasını ve yakınlarını yasa boğdu.

        Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

        Samed Aydın SUN- Ahmet KIRKMAZER/ NEVŞEHİR,

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        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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