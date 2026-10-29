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        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Kapadokya'da peribacasından kopan kayalar düştü; 3 ölü, 5 yaralı (5)

        Kapadokya'da peribacasından kopan kayalar düştü; 3 ölü, 5 yaralı (5)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 20:41 Güncelleme:
        Kapadokya'da peribacasından kopan kayalar düştü; 3 ölü, 5 yaralı (5)

        YARALILARDAN 4'Ü TABURCU OLDU

        Nevşehir'in merkeze bağlı Göreme beldesindeki Göreme Açık Hava Müzesi girişinde, peribacasından kayaların koptuğu olayda yaralananlardan 4’ü hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu oldu. Bölgede arama çalışmaları sonlandırılırken, hastanede kalça kırığı olan bir kişinin ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.

        ÖLENLERDEN 1'İ YABANCI, 2'Sİ TÜRK

        Olayda hayatını kaybedenlerden birinin yabancı uyruklu Cynthia Francine (37) isimli kadın turist olduğu, diğer 2 kişinin ise Türk vatandaşı olduğu öğrenildi.

        Nevşehir Valisi Hüseyin Kök bölgede yaptığı açıklamada, "An itibari ile 3 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 5 kişi hastanelere kaldırılmıştır. Yaralılarımızdan 4’ü taburcu edildi. 1 yaralımızda kalça kırığı var. Hayatını kaybedenlerden dolayı son derece üzgünüz. Geride kalanlarına Allah’tan başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımızdan bir kişiye de acil şifalar diliyoruz. Yaşanan bu doğal afetten dolayı son derece üzgünüz. Hayatını kaybeden 3 kişiden ikisi vatandaşımız" dedi.

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        Samed Aydın SUN- Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR,

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