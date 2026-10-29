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        Kapadokya'da yıkılan peribacasının altında kalan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

        Nevşehir'in Göreme beldesinde çöken peribacasında kayalıklar altında kalan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 18:25 Güncelleme:
        Kapadokya'da yıkılan peribacasının altında kalan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

        Nevşehir'in Göreme beldesinde çöken peribacasında kayalıklar altında kalan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

        Edinilen bilgiye göre, Göreme Açık Hava Müzesi girişinde bulunan peribacalarından bir tanesi yıkıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, UMKE, jandarma, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgede kriz masası oluşturulurken Nevşehir Valisi Hüseyin Kök de bölgeye gelerek çalışmaları yerinde takip ediyor. Basın mensuplarına açıklama yapan Vali Kök, aşırı yağışlardan kaynaklı toprak kayması sonucu peribacasının yıkıldığını ve ilk bilgilere göre kayalıklar altında kalan iki kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti.

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        Yapılan çalışmalarla kayalıklar altında kalan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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