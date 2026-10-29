Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Nevşehir'de at çiftliklerinden 29 Ekim'e özel Türk bayraklı gösteri Atlar üzerinde açılan Türk bayrağı dronla görüntülendi

        Nevşehir'de at çiftliklerinden 29 Ekim'e özel Türk bayraklı gösteri Atlar üzerinde açılan Türk bayrağı dronla görüntülendi

        Nevşehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir araya gelen at çiftlikleri; atlar üzerinde Türk bayrağı açarak peribacaları arasında gösteri yaptı. Cumhuriyetin 103'üncü yıl dönümüne özel gerçekleştirilen gösteri, dronla havadan görüntülendi. Atların üzerinde dalgalanan Türk bayrağı, izleyenlere gurur dolu anlar yaşattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 15:00 Güncelleme:
        Nevşehir'de at çiftliklerinden 29 Ekim'e özel Türk bayraklı gösteri Atlar üzerinde açılan Türk bayrağı dronla görüntülendi

        Nevşehir’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir araya gelen at çiftlikleri; atlar üzerinde Türk bayrağı açarak peribacaları arasında gösteri yaptı. Cumhuriyetin 103’üncü yıl dönümüne özel gerçekleştirilen gösteri, dronla havadan görüntülendi. Atların üzerinde dalgalanan Türk bayrağı, izleyenlere gurur dolu anlar yaşattı.

        Nevşehir’deki at çiftliklerinin bir araya gelerek gerçekleştirdiği gösteride, atlar üzerinde açılan Türk bayrağı Cumhuriyet Bayramı coşkusuna renk kattı. Atların eşliğinde açılan bayrak, gökyüzünden dronla görüntülenirken ortaya etkileyici görüntüler çıktı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel hazırlanan gösteri, at çiftliklerinin bayram kutlamalarına anlamlı katkısı olarak dikkat çekti. Nevşehir Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda düzenlenen törende ise saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından öğrenciler şiirler okudu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halk Oyunları Ekibi gösteri sundu.

        REKLAM

        Programda itaat köpeğinin sergilediği performans da ilgi gördü. Komutlarla hareket eden köpek, kaykay üzerinde ilerleyerek hünerlerini sergiledi. Komandoların gerçekleştirdiği silahlı gösteri tatbikatı da katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Usta oyuncu vefat etti
        Usta oyuncu vefat etti
        Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick!
        Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick!
        500 milyar dolar silindi
        500 milyar dolar silindi
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Aslan kritik virajda!
        Aslan kritik virajda!
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız

        Benzer Haberler

        Coğrafi işaret tescili, Nevşehir'de kabak çekirdeğinin üretim alanını katla...
        Coğrafi işaret tescili, Nevşehir'de kabak çekirdeğinin üretim alanını katla...
        Kapadokya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle balon turları iptal edildi
        Kapadokya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle balon turları iptal edildi
        Nevşehir'de yağışın ardından gökkuşağı oluştu
        Nevşehir'de yağışın ardından gökkuşağı oluştu
        Vali Kök ve Başkan Arı'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Vali Kök ve Başkan Arı'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Kapadokya Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi öğrencilere klinik deney...
        Kapadokya Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi öğrencilere klinik deney...
        Nevşehir'de araçtaki uyuşturucuya tutuklama
        Nevşehir'de araçtaki uyuşturucuya tutuklama