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        Coğrafi işaret tescili, Nevşehir'de kabak çekirdeğinin üretim alanını katladı

        BEHÇET ALKAN - Nevşehir'in aroması ve ince kabuğuyla bilinen çerezlik kabak çekirdeğinin üretim alanı, coğrafi işaret tescilinin ardından katlanarak büyümeye devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Coğrafi işaret tescili, Nevşehir'de kabak çekirdeğinin üretim alanını katladı

        BEHÇET ALKAN - Nevşehir'in aroması ve ince kabuğuyla bilinen çerezlik kabak çekirdeğinin üretim alanı, coğrafi işaret tescilinin ardından katlanarak büyümeye devam ediyor.

        Nevşehir Ticaret Borsasının (NTB) girişimleriyle 2019 yılında "Nevşehir Kabak Çekirdeği" adıyla tescillenen ürüne iç ve dış piyasadan gelen talepler çiftçilerin ekim alanını artırmasını sağladı.

        Tescil sürecinden önce yaklaşık 160 bin dekar olan ekim alanı, her geçen yıl artarak 405 bin dekara kadar yükseldi.

        Tarlalardan hasat edilen çerezlik kabak çekirdeği yöredeki eleme tesislerinde ebatlarına göre ayrılıp yurt içine ve dışına gönderiliyor.

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        - Kolay alıcı bulması da tercih nedeni oldu

        NTB Genel Sekreteri Uslu Tombalak, AA muhabirine, coğrafi işaret tescilinin lezzeti ile bilinen ürünün daha geniş kitlelerce tanınmasına ve üretimin artırılmasına katkı sağladığını belirtti.

        Çerezlik kabak çekirdeğinin piyasada kolay alıcı bulması sayesinde fasulye ekimi yapan arazi sahiplerinin bu ürüne yöneldiğini anlatan Tombalak, coğrafi işaret tescil belgesinin ardından geçen sürede üretim alanlarının katlanarak büyüdüğünü söyledi.

        Tombalak, 405 bin dekardan geçen yıl 47 bin 500 ton rekolte elde edildiğini dile getirerek, "Türkiye'deki kabak çekirdeği üretiminin yüzde 50,3'ünü Nevşehir olarak ürettiğimizi verilerden görebiliyoruz. Bölgemiz çiftçisinin kabak çekirdeği üretimine alakasının gün geçtikçe arttığı görülmektedir. Geçen yıl bu alanda Türkiye genelindeki rekolte rekorları kırdığını da halkımıza müjdelemek isterim. Bu yıl mevsim normallerinin üzerinde yağış aldığımız için rekolte artışının devam etmesini bekliyoruz. Hasada başlanıldı, alandan gelen haberlerin çok umut verici olduğunu duyuyoruz." diye konuştu.

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        - Ekonomi ve istihdama katkı sunuyor

        Kaymaklı beldesinde kabak çekirdeği eleme tesisi işleten Serdar Pala ise çiftçinin yetiştirdiği ürünün iç ve dış piyasada alıcı bulduğunu ifade etti.

        Nevşehir kabak çekirdeğinin aroma ve lezzetinden dolayı ilgi gördüğünü belirten Pala, "Türkiye'de kabak çekirdeği üretiminde birinci sıraya yerleşmiş durumdayız. Avrupa ve Balkan ülkelerine aracı firmalarla gönderiyoruz. Bölgemizde istihdam, ekonomiye katkı sağlıyor." dedi.

        Çiftçilerden Emre Demirdöğen de daha önce farklı ürünleri yetiştirdiği tarlasında arz talep dengesini gözeterek kabak üretimine yöneldiğini söyledi.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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