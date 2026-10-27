Kedi kumu fabrikası Türkiye'ye 50 milyon dolar döviz kazandırıyor

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bentonit madenini işleyerek kedi kumu üreten Bentaş Bentonit AŞ, üretiminin yaklaşık yüzde 80'ini ihraç ederek Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Geçen yıl yaklaşık 50 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren şirket, 80'i aşkın ülkeye ulaşan ürünleriyle Türkiye'yi dünya kedi kumu pazarında üçüncü sıraya taşıdı. Şirketin Nevşehir'de hayata geçirdiği 20 milyon euroluk yeni yatırımın ise üretim kapasitesini daha da artırması hedefleniyor.

Bentaş Grup tarafından Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kurulan bentonit kedi kumu fabrikası, 'Ekonomiye Yön Verenler' projesi kapsamında düzenlenen törenle hizmete açıldı. Türkiye'de İş Dünyası Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak'ın moderatörlüğünü yaptığı açılış törenine Bentaş Bentonit CEO'su Turgay Ömür, AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, önceki dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, İhlas Matbaacılık Genel Müdürü Kadri Yeltekin, iş insanları ve sektör temsilcileri katıldı.

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Törende konuşan Celal Toprak, katma değeri yüksek üretim tesislerinin açılmasının hem bölge ekonomisi hem de ülke ekonomisi açısından önem taşıdığını belirtti. Fabrika yatırımlarının yeni istihdam alanları oluşturduğunu, bölgenin refahına katkı sağladığını ve ülkeye döviz kazandırdığını ifade eden Toprak, evcil hayvan sektörünün Türkiye'nin gelişme potansiyeli taşıyan alanlarından biri olduğunu kaydetti.

Bentonit madenini katma değerli ürüne dönüştürüyor

Nevşehir ve Ordu'da toplam 50 bin metrekare alana kurulu 5 üretim tesisinde faaliyet gösteren Bentaş Bentonit AŞ, bölgeden çıkarılan bentonit madenini işleyerek kedi kumuna dönüştürüyor. Şirket, VanCat başta olmak üzere farklı markalarıyla uluslararası pazarlarda yer alırken dünya genelindeki büyük market zincirlerine de ürün tedarik etmeyi hedefliyor. Müşteri memnuniyeti odaklı, doğal ve çevre dostu üretim anlayışıyla büyüdüklerini belirten Bentaş Bentonit CEO'su Turgay Ömür, "Yıllar süren çalışmalar sonucunda dünya kedi kumu pazarında ilk üç firma arasında yer aldık, VanCat markasının da Türkiye'ye katma değer sağlayan önemli markalardan biri haline geldi" dedi.

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Ürünlerin kalsiyum bentonit kullanılarak üretildiğini belirten Ömür, koku kontrolüne yönelik özel formüllerin ürünlerini rakiplerinden ayıran önemli özelliklerden biri olduğunu kaydetti.

80'i aşkın ülkeye ihracat yapıyor

2007 yılında kurulan şirketin, 2009'dan itibaren bentonit madenini işleyerek iç ve dış pazara kedi kumu sunmaya başladığını anlatan Ömür, bugün yaklaşık 80 ülkede tüketicilere ulaştıklarını belirtti. Her gün iki milyondan fazla kedi sahibinin hayatına dokunan ürünler ürettiklerini ifade eden Ömür, şirketin küresel ölçekte istikrarlı biçimde büyümeye devam ettiğini söyledi.

Nevşehir'e 20 milyon euroluk yatırım

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Nevşehir'de başlatılan ve toplam 20 milyon euro yatırım bedeline sahip üç yeni tesise ilişkin bilgi veren Ömür, yatırımların tamamlanmasıyla şirketin dünyanın en büyük kedi kumu üretim ve paketleme kapasitelerinden birine ulaşmayı hedeflediğini belirtti. Nevşehir'in lojistik avantajlarının özellikle Orta Doğu pazarında önemli fırsatlar sunduğunu ifade eden Ömür, yeni yatırımlarla uluslararası pazarlardaki konumlarını daha da güçlendirmeyi amaçladıklarını kaydetti. Şirketin ilk yıllarında üretilen kedi kumlarının kamyonlarla limanlara taşınarak Hollanda ve İspanya gibi ülkelere gönderildiği, ilerleyen dönemde ise kendi markalarını oluşturarak Türkiye pazarına da girdiği belirtildi. Türkiye'de kedi kumu pazarının başlangıçta sınırlı olması nedeniyle ihracata ağırlık veren şirket, uluslararası fuarlara katılarak ürünlerini dünya pazarlarında tanıttı. Yaklaşık 15 yıllık süreçte 3035 uluslararası fuara katılan şirket, bu çalışmalarla markalarının bilinirliğini artırmayı ve yeni pazarlara ulaşmayı hedefledi. Şirket yetkililerinden alınan bilgilere göre, grup bünyesinde yaklaşık 450 kişi istihdam ediliyor. Markaların en az 65 ülkede, diğer ürün gruplarının ise 2030 ülkede pazar bulduğu belirtiliyor. Üretimin yaklaşık yüzde 80'ini ihraç eden şirketin geçen yılki ihracat geliri yaklaşık 50 milyon dolar olarak kaydedildi.

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"İhracat ve istihdama katkı sağlayan şirketlerimizi destekliyoruz"

Açılışta konuşan AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün de üretimin büyük bölümünün yurt dışına gönderilmesinin Türkiye ekonomisi açısından önem taşıdığını söyledi. Bentonitten üretilen kedi kumunun yaklaşık yüzde 80'inin ihraç edilmesinin döviz girdisi ve katma değer üretimi açısından memnuniyet verici olduğunu belirten Özgün, "İlimizin istihdamının ve ihracatının artmasına katkı sağlayan tüm şirketlerimize destek oluyoruz" dedi.