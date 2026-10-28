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        Nevşehir'de yağışın ardından gökkuşağı oluştu

        Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağı görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 19:37 Güncelleme:
        Nevşehir'de yağışın ardından gökkuşağı oluştu

        Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağı görüntülendi.

        İlçeye bağlı Yeşilöz köyünde öğleden sonra başlayan sağanak aralıklarla etkisini sürdürdü.

        Yağış sonrası köyün üzerinde beliren yarım daire şeklindeki gökkuşağı gökyüzünü renklendirirken aynı zamanda geride çakan şimşek de görüntüye yansıdı.

        Gökkuşağı, evlerin üzerinde güzel görüntü oluşturdu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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