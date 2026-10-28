Nevşehir'de yağışın ardından gökkuşağı oluştu
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağı görüntülendi.
Giriş: 28.10.2026 - 19:37 Güncelleme:
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağı görüntülendi.
İlçeye bağlı Yeşilöz köyünde öğleden sonra başlayan sağanak aralıklarla etkisini sürdürdü.
Yağış sonrası köyün üzerinde beliren yarım daire şeklindeki gökkuşağı gökyüzünü renklendirirken aynı zamanda geride çakan şimşek de görüntüye yansıdı.
Gökkuşağı, evlerin üzerinde güzel görüntü oluşturdu.
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