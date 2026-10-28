Kapadokya Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi öğrencilere klinik deneyimi sunuyor

Merkezin uluslararası sağlık turizmi yetki belgesine sahip olduğunu vurgulayan Sarıkaya, "Merkezde genel anestezi odası, engelli hastalara yönelik diş üniti, mahkumlara yönelik klinik ve acil müdahale kliniğimiz de bulunmaktadır. Kapadokya'ya yurt dışından gelen misafirlerimize de tatilleri boyunca tedavi sistemi uyguluyoruz." dedi.

Merkezin müdürü diş tabibi Mustafa Sarıkaya, AA muhabirine, öğrencilerin daha fazla klinik uygulama deneyimi kazanması ve sunulan sağlık hizmetlerinin kapsamının genişletilmesi amacıyla 8 farklı ana bilim dalında sağlık hizmeti sunduklarını söyledi.

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