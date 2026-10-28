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        Vali Kök ve Başkan Arı'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Nevşehir Valisi Hüseyin Kök ve Belediye Başkanı Rasim Arı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 13:37 Güncelleme:
        Vali Kök ve Başkan Arı'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Nevşehir Valisi Hüseyin Kök ve Belediye Başkanı Rasim Arı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Kök, mesajında, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü gurur, coşku ve heyecanla kutladıklarını belirtti.

        Cumhuriyet'in milli birlik ve beraberlik, ortak gelecek ve bağımsızlığın en güçlü ifadesi olduğunu ifade eden Kök, şunları kaydetti:

        "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ve aziz milletimizin fedakarlıklarıyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti, geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe taşıyacağımız en kıymetli mirasımızdır. Cumhuriyetimizi yaşatmak, bilimi ve eğitimi öncelemeyi, üretmeyi, gençlerimize yeni ufuklar açmayı ve toplumsal dayanışmamızı güçlendirmeyi gerektirir. Ortak değerlerimiz etrafında kenetlenerek bu büyük mirası gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde aktarmak hepimizin sorumluluğudur. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda, ülkemizin her alanda gelişmesi için kararlılıkla çalışırken şehrimizin ilerlemesine katkı sunmayı ve gelecek nesillere daha müreffeh bir şehir bırakmayı hedefliyoruz."

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        Belediye Başkanı Arı da Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andığını belirtti.

        Arı, "Türk milleti tarihte emsaline az rastlanır bir mücadele örneği ile yurdunu düşman işgalinden kurtarmış, egemenlik ve bağımsızlığından hiçbir zaman ödün vermeyeceği gerçeğini Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tüm dünyaya haykırmıştır. Milletimiz, destanlaşan kahramanlıklarıyla elde ettiği bu başarıyı, toprakları üzerindeki egemenlik hakkının yalnızca kendisine ait olduğunu simgeleyen Cumhuriyet ilanı ile taçlandırmıştır." ifadelerini kullandı.

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