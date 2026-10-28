Nevşehir'de araçtaki uyuşturucuya tutuklama
Nevşehir'de araçta 856 gram uyuşturucuyla yakalanan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Nevşehir'de araçta 856 gram uyuşturucuyla yakalanan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son bir haftada gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada 856 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Uyuşturucuyla ilgili sürücü O.İ. gözaltına alındı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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