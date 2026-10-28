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        Kapadokya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle balon turları iptal edildi

        Kapadokya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün gerçekleştirilemeyen sıcak hava balon turları yarın da iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 19:39 Güncelleme:
        Kapadokya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle balon turları iptal edildi

        Kapadokya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün gerçekleştirilemeyen sıcak hava balon turları yarın da iptal edildi.

        Nevşehir genelinde yağmur ve rüzgar aralıklarla etkili oluyor.

        Bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin en çok ilgi gösterdiği aktivitelerden olan sıcak hava balon turları bugün yapılamadı.

        Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünce meteoroloji tahminlerine göre yapılan değerlendirmenin ardından yarın düzenlenecek turlar da iptal edildi.

        Yılda ortalama 220 gün yapılabilen sıcak hava balonu turları, SHGM Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesi sonucu hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle gerçekleştiriliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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