Vali Kök: "Aşırı yağıştan kaynaklanan kaya düşmesinden dolayı 2 vatandaşımızın cenazesine ulaştık"

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, Göreme'de peribacasının çöktüğü olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Olay yerinde çalışmaları takip eden Vali Kök, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bugün saat 15.15 itibarıyla aşırı yağıştan kaynaklanan bir toprak kayması oldu. Nevşehir ili Göreme beldesinde toprak kayması sonucu oluşan kaya düşmesinden dolayı şu an itibarıyla 2 şahsın maalesef cenazesine ulaştık, 1 yaralıyı hastaneye sevk ettik. Olay yerinde arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Devletimiz tüm imkanlarıyla olay yerinde çalışmalarına devam ediyor" dedi.