Nevşehir Valisi Kök açıkladı: 2'si Türk 1'i turist 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, Göreme beldesinde yıkılan peribacasının altından 2'si Türk 1'i turist olmak üzere 3 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını açıkladı.

Göreme Açık Hava Müzesi girişinde yıkılan peribacasındaki çalışmaları takip eden Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, basın mensuplarına yaptığı açıklamada kayalıkların altından 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını söyledi. Her ihtimali değerlendirdiklerini kaydeden Vali Kök, "Şu ana kadar enkaz altından 2'si Türk, 1'i yabancı uyruklu olmak üzere 3 vatandaşı ölü olarak çıkarttık. 5 turist ise yaralı olarak bölgedeki hastanelere sevk edilerek hemen tedavilerine başlandı. 4 turistin tedavisi tamamlanarak taburcu edildi, 1 vatandaşın ise tedavisi devam ediyor. Devlet olarak tüm imkanlarımızı olay anından itibaren seferber ettik. Acımız büyük. Arama kurtarma çalışmaları da yine son dakikaya kadar devam edecek. Her ihtimali göz önünde bulunduruyoruz. Enkaz altında başka ölü çıkmaması temennimizdir" dedi.