GÜNCELLEME - Nevşehir'de peribacasından kopan kaya parçalarının altında kalan bir kişinin daha cesedine ulaşıldı

Nevşehir'in Göreme beldesinde peribacasından kopan kaya parçalarının altında kalan bir kişinin daha cesedine ulaşıldı.

Göreme Açık Hava Müzesi civarında etkili olan sağanak nedeniyle peribacasından kopan kaya parçalarının enkazında yürütülen çalışmalarda bir kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla ölü sayısı 3'e yükseldi.

Yaralanan 5 kişiden 4'ü kaldırıldıkları hastanelerde tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Ekiplerin olay yerindeki arama ve kurtarma çalışmaları da tamamlandı.

Vali Hüseyin Kök, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün saat 15.15 sularında Göreme beldesinde meydana gelen kaya kayması doğal afeti neticesinde hemen olay yerine intikal ettiklerini söyledi.

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Yaptıkları arama kurtarma çalışmalarında, 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralı olarak hastanelere sevkini sağladıklarını belirten Kök, "An itibarıyla arama kurtarma çalışmalarımız tamamlandı. Öncelikle devletimizin bütün unsurlarını, AFAD'ımız, emniyetimiz, jandarmamız, sağlık teşkilatımız, yerel yöneticilerimiz, büyük bir hassasiyet ve incelikle olaya müdahale ettik." diye konuştu.

Hayatını kaybeden 3 kişiye Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileyen Kök, şunları kaydetti:

"5 yaralıdan 4'ü taburcu oldu. Sağlık durumları son derece iyi. Geriye kalan bir yaralımızda da kalça kırığı mevcut. Şu an itibarıyla hastanede tedavi oluyor. İnşallah bir an önce sağlığına kavuşur. Meydana gelen bir doğal afet, tüm yurtta olduğu gibi bölgemizde de aşırı yağışlar meydana geldi. Olayın bütün yönleriyle araştırılması için Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturmayı başlattı. Büyük bir ihtimalle ilgili bakanlıklar da idari soruşturmayı başlatacaktır. Valilik olarak biz de idari soruşturma başlatacağız. İdari ve adli soruşturmanın sonucunda olayın bütün yönleriyle açıklığa çıkmasını arzu ediyoruz. Son derece üzgünüz. Arzumuz, böyle bir olayın yaşanmamasıydı ama doğal afet, aşırı yağış, zemindeki kayma. Dileriz bundan sonra benzerini yaşamayız, hiçbir can kaybı, yaralı olmaz. Ekiplerimize, emeğe geçen bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum."

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Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin 5 bilirkişi görevlendirildiğini belirten Vali Kök, olayda hayatını kaybedenlerden 2'sinin Türk vatandaşı olduğunu ifade etti.