Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Nevşehir'de peribacasından kopan kaya parçalarının altında kalarak ölen 3 kişinin kimlikleri belirlendi

        Nevşehir'de peribacasından kopan kaya parçalarının altında kalarak ölen 3 kişinin kimlikleri belirlendi

        Nevşehir'in Göreme beldesinde peribacasından kopan kaya parçalarının altında kalarak hayatını kaybeden biri yabancı uyruklu 3 kişinin kimlikleri belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 21:05 Güncelleme:
        Nevşehir'de peribacasından kopan kaya parçalarının altında kalarak ölen 3 kişinin kimlikleri belirlendi

        Nevşehir'in Göreme beldesinde peribacasından kopan kaya parçalarının altında kalarak hayatını kaybeden biri yabancı uyruklu 3 kişinin kimlikleri belli oldu.

        Göreme Açık Hava Müzesi civarında etkili olan sağanak nedeniyle peribacasından kopan kaya parçalarının enkazında yürütülen çalışmalarda ulaşılan cesetlerin Fatih Eray Tuna (31) ve eşi Begüm Çetinkaya Tuna (31) ile Fransız uyruklu Cynthia Francine Marie Madeleine Houpert'e (37) ait olduğu belirlendi.

        Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Fransız uyruklu Nael Mgattaf'ı (8) ziyaret etti.

        Vali Kök, küçük çocuğun babasıyla bir süre sohbet ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

        REKLAM

        Olayda yaralanan 4 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Usta oyuncu vefat etti
        Usta oyuncu vefat etti
        Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick!
        Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick!
        500 milyar dolar silindi
        500 milyar dolar silindi
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Aslan kritik virajda!
        Aslan kritik virajda!
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız

        Benzer Haberler

        Kapadokya'da peribacasından kopan kayalar düştü; 3 ölü 5 yaralı (6)
        Kapadokya'da peribacasından kopan kayalar düştü; 3 ölü 5 yaralı (6)
        Kapadokya'da peribacasından kopan kayalar düştü; 3 ölü, 5 yaralı (5)
        Kapadokya'da peribacasından kopan kayalar düştü; 3 ölü, 5 yaralı (5)
        Vali Kök: "Cumhuriyet başsavcılığımız soruşturma başlattı, valilik olarak b...
        Vali Kök: "Cumhuriyet başsavcılığımız soruşturma başlattı, valilik olarak b...
        Yer Bilimleri Uzmanı İçelli, aylar önce tehlikeyi böyle anlatmış Maden Tekn...
        Yer Bilimleri Uzmanı İçelli, aylar önce tehlikeyi böyle anlatmış Maden Tekn...
        GÜNCELLEME - Nevşehir'de peribacasından kopan kaya parçalarının altında kal...
        GÜNCELLEME - Nevşehir'de peribacasından kopan kaya parçalarının altında kal...
        Nevşehir Valisi Kök açıkladı: 2'si Türk 1'i turist 3 kişinin cansız bedeni...
        Nevşehir Valisi Kök açıkladı: 2'si Türk 1'i turist 3 kişinin cansız bedeni...