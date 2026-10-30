Göreme'de bir kısmı çöken peribacasının çevresinde temizlik çalışmaları başladı
Nevşehir'in Göreme beldesinde dün meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı kaya çökmesinin ardından bölgede temizlik çalışmaları başladı. Yapılan incelemelerin ardından çevrede tehlike oluşturan ve düşme riski taşıyan kaya parçaları, iş makinesi yardımıyla kontrollü şekilde temizleniyor.
Nevşehir’in Göreme beldesinde dün meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı kaya çökmesinin ardından bölgede temizlik çalışmaları başladı. Yapılan incelemelerin ardından çevrede tehlike oluşturan ve düşme riski taşıyan kaya parçaları, iş makinesi yardımıyla kontrollü şekilde temizleniyor.
Göreme’de dün yaşanan peribacası çökmesinin ardından ilgili ekipler bölgede incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde, çökme alanının çevresinde düşme riski taşıyan kaya parçaları tespit edildi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından bölgede temizlik ve güvenlik çalışması başlatıldı.
Geniş güvenlik önlemleri alındı
İş makinesi yardımıyla yürütülen çalışmalarda, tehlike oluşturan kaya parçaları kontrollü şekilde kaldırılıyor. Çalışmalar sırasında çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, AFAD, Kapadokya Alan Başkanlığı ve jandarma ekipleri de bölgede hazır bulundu.
Ekiplerin koordinasyonunda sürdürülen çalışmalarla, yeni kaya düşmesi risklerinin önüne geçilmesi ve çevre güvenliğinin sağlanması hedefleniyor.
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