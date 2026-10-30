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        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Kapadokya'da peribacasından kopan kayalar düştü; 3 ölü, 5 yaralı (7)

        Kapadokya'da peribacasından kopan kayalar düştü; 3 ölü, 5 yaralı (7)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 00:54 Güncelleme:
        Kapadokya'da peribacasından kopan kayalar düştü; 3 ölü, 5 yaralı (7)

        KOPAN KAYANIN DÜŞME ANINA AİT GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

        Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesindeki Göreme Açık Hava Müzesi girişinde peribacasında kopan kayaların düştüğü ana ait görüntüler ortaya çıktı. Bir araç kamerasına yansıyan görüntüde peri bacalarından birinden kopan dev kaya kütleleri ardından toz bulutu oluşturarak, bölgeyi ziyarete gelen vatandaşların bulunduğu alana doğru yuvarlanıyor. Olayda biri yabancı uyruklu 3 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralanmıştı.

        Mehmet Gökhan HAKBİLİR/ANKARA,

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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