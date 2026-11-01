Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Abdullah Çatlı vefatının 30. yılında kabri başında anıldı

        Abdullah Çatlı vefatının 30. yılında kabri başında anıldı

        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 3 Kasım 1996 tarihinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Abdullah Çatlı, vefatının 30. yılında Nevşehir'deki kabri başında anıldı. Anma programına Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 23:13 Güncelleme:
        Abdullah Çatlı vefatının 30. yılında kabri başında anıldı

        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 3 Kasım 1996 tarihinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Abdullah Çatlı, vefatının 30. yılında Nevşehir'deki kabri başında anıldı. Anma programına Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı.

        Nevşehir'deki Kaldırım Mezarlığı'nda düzenlenen anma programında Abdullah Çatlı için Kur'anı Kerim okundu, dualar edildi. Çatlı'nın ailesi, yakınları ve dava arkadaşlarının katıldığı programa BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de iştirak etti.

        BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, merhum Abdullah Çatlı'yı rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, Türk milletinin vatanı, milleti ve inancı uğruna mücadele eden isimleri unutmayacağını söyledi. Destici, 1978 yılında Ankara'ya geldiği dönemde ülkücü hareketin içerisinde yaşananlara değinerek, Anadolu'da Türklük ve Müslümanlığın varlığını sürdürmesi uğruna binlerce şehit verildiğini ifade etti. Destici, 12 Eylül döneminde idam edilen ülkücüleri de rahmetle andı. Abdullah Çatlı'nın özellikle Avrupa'da ASALA terör örgütünün Türk diplomatlarına yönelik saldırılarının yoğunlaştığı dönemde yürütülen mücadelede önemli rol üstlendiğini belirten Destici, Çatlı'nın Türkiye'ye dönüşünün ardından PKK terör örgütünün finans kaynaklarına ve örgüte destek veren odaklara karşı da mücadele yürüttüğünü söyledi.

        REKLAM

        Çatlı'nın hizmetlerinin unutulmayacağını ifade eden Destici, Türk milletinin ve Türk milliyetçilerinin vatanı, milleti ve inancı uğruna canını ortaya koyan isimlere sahip çıkmaya devam edeceğini kaydetti. Destici, BBP'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i de rahmet ve minnetle andı.

        Anma programı, Abdullah Çatlı'nın kabri başında edilen duaların ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rusya: Zelenskiy ararsa Putin telefonu açacak
        Rusya: Zelenskiy ararsa Putin telefonu açacak
        ABD'de 9 kişiyi taşıyan özel jetin düşüş anı görüntülendi
        ABD'de 9 kişiyi taşıyan özel jetin düşüş anı görüntülendi
        Beşiktaş'a Kasımpaşa şoku!
        Beşiktaş'a Kasımpaşa şoku!
        ABD'deki seçimler öncesi anketler ne söylüyor?
        ABD'deki seçimler öncesi anketler ne söylüyor?
        Borsa İstanbul’a vekaleten atama
        Borsa İstanbul’a vekaleten atama
        Deplasman değil dertlasman!
        Deplasman değil dertlasman!
        Tahran'dan açıklama: Katar veya Türkiye’de müzakere olabilir
        Tahran'dan açıklama: Katar veya Türkiye’de müzakere olabilir
        Emir Sarıgül’den ‘atkı paketi’ ifadesi
        Emir Sarıgül’den ‘atkı paketi’ ifadesi
        Galatasaray'da Abdullah Kavukcu da istifa etti!
        Galatasaray'da Abdullah Kavukcu da istifa etti!
        Umut Güner hakkında adli kontrol tedbiri
        Umut Güner hakkında adli kontrol tedbiri
        "Konsantrasyonumuzu kaybettik"
        "Konsantrasyonumuzu kaybettik"
        İngiltere'de 'kölelik özrü' tartışması
        İngiltere'de 'kölelik özrü' tartışması
        Reis'tan rekor seri!
        Reis'tan rekor seri!
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        Mike Tyson ve Ronaldinho ile Ürdün'de
        Mike Tyson ve Ronaldinho ile Ürdün'de
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        Yıllar sonra özür diledi
        Yıllar sonra özür diledi
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi

        Benzer Haberler

        Abdullah Çatlı, ölümünün 30'uncu yılında anıldı
        Abdullah Çatlı, ölümünün 30'uncu yılında anıldı
        BBP Genel Başkanı Destici, Nevşehir'de konuştu:
        BBP Genel Başkanı Destici, Nevşehir'de konuştu:
        Bakan Tekin: Barışı, eğitimin odağına alacak bir dönüşümü yapmak zorundayız
        Bakan Tekin: Barışı, eğitimin odağına alacak bir dönüşümü yapmak zorundayız
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Nevşehir'de "2026 Liberal Düşünce Kongresi"nde k...
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Nevşehir'de "2026 Liberal Düşünce Kongresi"nde k...
        Bakan Tekin: "Farklılıklarımızla birlikte birbirimizi seversek milli birliğ...
        Bakan Tekin: "Farklılıklarımızla birlikte birbirimizi seversek milli birliğ...
        Kapadokya'daki çöken peribacası havadan görüntülendi
        Kapadokya'daki çöken peribacası havadan görüntülendi