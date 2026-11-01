Abdullah Çatlı vefatının 30. yılında kabri başında anıldı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 3 Kasım 1996 tarihinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Abdullah Çatlı, vefatının 30. yılında Nevşehir'deki kabri başında anıldı. Anma programına Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı.

Nevşehir'deki Kaldırım Mezarlığı'nda düzenlenen anma programında Abdullah Çatlı için Kur'anı Kerim okundu, dualar edildi. Çatlı'nın ailesi, yakınları ve dava arkadaşlarının katıldığı programa BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de iştirak etti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, merhum Abdullah Çatlı'yı rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, Türk milletinin vatanı, milleti ve inancı uğruna mücadele eden isimleri unutmayacağını söyledi. Destici, 1978 yılında Ankara'ya geldiği dönemde ülkücü hareketin içerisinde yaşananlara değinerek, Anadolu'da Türklük ve Müslümanlığın varlığını sürdürmesi uğruna binlerce şehit verildiğini ifade etti. Destici, 12 Eylül döneminde idam edilen ülkücüleri de rahmetle andı. Abdullah Çatlı'nın özellikle Avrupa'da ASALA terör örgütünün Türk diplomatlarına yönelik saldırılarının yoğunlaştığı dönemde yürütülen mücadelede önemli rol üstlendiğini belirten Destici, Çatlı'nın Türkiye'ye dönüşünün ardından PKK terör örgütünün finans kaynaklarına ve örgüte destek veren odaklara karşı da mücadele yürüttüğünü söyledi.

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Çatlı'nın hizmetlerinin unutulmayacağını ifade eden Destici, Türk milletinin ve Türk milliyetçilerinin vatanı, milleti ve inancı uğruna canını ortaya koyan isimlere sahip çıkmaya devam edeceğini kaydetti. Destici, BBP'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i de rahmet ve minnetle andı.

Anma programı, Abdullah Çatlı'nın kabri başında edilen duaların ardından sona erdi.