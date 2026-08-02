Atıklardan yaptığı hediyelik eşyalarla aile bütçesine katkı sağlıyor

BEHÇET ALKAN - Nevşehir'de halk eğitimi merkezleri ile belediyelerde yaklaşık 10 yıl usta öğretici olarak çalışan Döne Aytekin, kurduğu atölyede çöpe giden atıkları hediyelik eşyaya dönüştürerek aile ekonomisine katkı sağlıyor.



Aytekin, yıllarca kursiyerlerine aktardığı bilgi ve deneyimini, Nar beldesinde kurduğu atölyesine taşıdı.



Atık cam şişeler, atıl ev eşyaları ve meyve çekirdeklerine yeniden hayat veren Aytekin, seramik, ahşap ve su kabağına desen çalışması yaparak her birini dekoratif ürünlere dönüştürüyor.



Aytekin, ürünlerini Kapadokya'daki oteller, turizm acenteleri ve hediyelik eşya satış noktaları aracılığıyla turistlerle buluşturuyor.



Kapadokya'nın simgeleri ile yöreye özgü motifleri eserlerine işleyen Aytekin, hem çevrenin korunmasına katkı sağlıyor hem de bölgenin kültürel değerlerini turistlere farklı bir bakış açısıyla tanıtıyor.



Döne Aytekin, AA muhabirine, meslek hayatı boyunca yüzlerce kursiyere eğitim verdiğini belirterek, yıllardır kurmayı hayal ettiği atölyesinde çalışmanın kendisi için mutluluk kaynağı olduğunu dile getirdi.



- "İnternet üzerinden satış yapıyoruz"



Atölyesinde ziyaretçilere uygulamalı çalışmalar da yaptırdığını anlatan Aytekin, belde sakinlerinin el becerilerinin gelişmesi için eğitim programları da düzenlemeyi planladığını söyledi.



Kapadokya'nın doğal ve kültürel zenginliklerinden ilham aldığına dikkati çeken Aytekin, şöyle konuştu:



"Geri dönüşüme önem veriyorum. Atık şişe, tepsi, çömlek, kağıt gibi ürünleri geri dönüşüme kazandırmaya çalışıyorum. Özellikle turizme katkıda bulunmak ve Kapadokya bölgemizi tanıtmak için internet üzerinden satış yapıyoruz. Bölge, turizme açık bir yer olduğu için otel ve acentelerde ürünlerimize yer veriliyor. Kabak çekirdeklerini magnet olarak, kayısı ve vişne çekirdeklerini şişelerin üzerinde değerlendiriyorum. Workshoplar düzenlediğim için atölyeye gelenlerin izleme imkanı oluyor. Bu benim hayalimdi. 10 sene usta öğretici olarak çalıştım. Birçok insanla yüz yüze çalışma imkanım oldu."



- "Kadınlarımız hayallerinden vazgeçmesin"



Kadınlara da üretmekten vazgeçmemeleri çağrısında bulunan Aytekin, "Yıllarca kadınlarımızı yetiştirdim. Onlar da kendi ekonomilerine katkı sağladı. Kadınlarımız da hayallerinden vazgeçmesin. Öğrendiklerini, ürettiklerini onlar da pazarlayabilsin. Dükkanımı açıp kendi başıma ürün çıkartmak, yerleştirmek, o ürünleri sergilemek, insanlara sunmak mutluluk ve özgüven veriyor. Onlar da o mutluluğu yaşasın isterim." diye konuştu.

