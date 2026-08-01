Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri KÜN Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi kamuoyuna tanıtıldı

        KÜN Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi kamuoyuna tanıtıldı

        Nevşehir'de, Kapadokya Üniversitesi (KÜN) tarafından hayata geçirilen Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin tanıtılması amacıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 14:24 Güncelleme:
        KÜN Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi kamuoyuna tanıtıldı

        Nevşehir'de, Kapadokya Üniversitesi (KÜN) tarafından hayata geçirilen Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin tanıtılması amacıyla program düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KÜN Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

        Programa katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, üniversitelerin gençleri geleceğe hazırlayan, topluma katma değer oluşturan kurumlar olduğunu belirtti.

        Yazgı, sağlık turizminin farklı bir noktaya ilerlediğini ve bu kapsamda Kapadokya'da turizmin çeşitlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

        Nevşehir Valisi Hüseyin Kök de üniversitelerin birer eğitim yuvası olmanın ötesinde, teori ile pratiği birleştiren kurumlar olduğunu ifade etti.

        MHP Grup Başkanvekili, Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç ise yeni merkezin Kapadokya'daki diğer diş hastaneleriyle yakın ilişkiler içerisinde çalışacağına inandığını kaydetti.


        Merkezin yalnızca Nevşehirli vatandaşlara değil, çevre illerden gelecek hastalara da hizmet sunacağını ifade eden Kılıç, görev yapacak akademisyenlerin başarılı öğrenciler ve diş hekimleri yetiştireceklerini, başta Nevşehir olmak üzere çok sayıda vatandaşa hizmet vereceklerini belirtti.


        AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan da tesisten vatandaşların yanı sıra bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin de yararlanacağını, üniversitelerindeki ağız ve diş sağlığı merkezlerinin, öğrencilerin eğitimleri sırasında uygulama yapabilmeleri açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

        Belediye Başkanı Rasim Arı ise merkezin tanıtımının şehir açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

        Programa, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, KÜN Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar ile davetliler katıldı.

        Kent merkezinde yapımı tamamlanan 3 bin 887 metrekare kullanım alanına sahip merkezde, 5 lokal müdahale alanı ile ameliyathane ve 49 klinik hizmet verecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Irak'la petrol hattında yeni anlaşma
        Irak'la petrol hattında yeni anlaşma
        Bazı yollar 14 gün trafiğe kapalı olacak
        Bazı yollar 14 gün trafiğe kapalı olacak
        Markette çocuğu öldüresiye dövmüştü! O cani tutuklandı!
        Markette çocuğu öldüresiye dövmüştü! O cani tutuklandı!
        Bakan Yumaklı: 258 yangını kontrol altına aldık
        Bakan Yumaklı: 258 yangını kontrol altına aldık
        Arı kovaına sıcak su dökmüştü! Doğumgününde öldü
        Arı kovaına sıcak su dökmüştü! Doğumgününde öldü
        Aziz Yıldırım'dan flaş açıklamalar!
        Aziz Yıldırım'dan flaş açıklamalar!
        Usta oyuncu vefat etti
        Usta oyuncu vefat etti
        OpenAI soruşturmasını genişletti
        OpenAI soruşturmasını genişletti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cüyle ilgili hükümetten mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cüyle ilgili hükümetten mesajlar
        Genç Türk şefin Berlin Filarmoni başarısı
        Genç Türk şefin Berlin Filarmoni başarısı
        Saldırganları durdurmaya çalışırken öldü
        Saldırganları durdurmaya çalışırken öldü
        Trabzonspor'dan Salah bombası!
        Trabzonspor'dan Salah bombası!
        ABD ile İran arasında gerilim artıyor!
        ABD ile İran arasında gerilim artıyor!
        İspanya ile AB arasında gerilim
        İspanya ile AB arasında gerilim
        Samar Dadgar tatilde
        Samar Dadgar tatilde
        "İlk buluşmaya valizle gittim"
        "İlk buluşmaya valizle gittim"
        İstanbul Havalimanı'na yeni pist geliyor
        İstanbul Havalimanı'na yeni pist geliyor
        İzlerken nefesiniz kesilecek!
        İzlerken nefesiniz kesilecek!
        TIR dorsesinden sıra dışı dönüşüm!
        TIR dorsesinden sıra dışı dönüşüm!
        F.Bahçe ve G.Saray'a dev rakip!
        F.Bahçe ve G.Saray'a dev rakip!

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de Kültür Yolu Festivali başladı
        Nevşehir'de Kültür Yolu Festivali başladı
        Nevşehir'de "Türkiye Kültür Yolu Festivali" başladı
        Nevşehir'de "Türkiye Kültür Yolu Festivali" başladı
        Brezilyalı balon pilotu, peribacalarındaki festival için her yıl binlerce k...
        Brezilyalı balon pilotu, peribacalarındaki festival için her yıl binlerce k...
        Figürlü sıcak hava balonları Kapadokya semalarını renklendirdi
        Figürlü sıcak hava balonları Kapadokya semalarını renklendirdi
        Nevşehir Belediye Başkanı Arı vatandaşlarla buluştu
        Nevşehir Belediye Başkanı Arı vatandaşlarla buluştu
        Fındıktan ilham aldı, tescilli kabak çekirdeğiyle ezme ve çikolata üretti
        Fındıktan ilham aldı, tescilli kabak çekirdeğiyle ezme ve çikolata üretti