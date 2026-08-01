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        Figürlü sıcak hava balonları Kapadokya semalarını renklendirdi

        Nevşehir'in Göreme beldesinde bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen "Kapadokya Balon Festivali" kapsamında, figürlü sıcak hava balonları bölge semalarında uçtu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 11:12 Güncelleme:
        Figürlü sıcak hava balonları Kapadokya semalarını renklendirdi

        Nevşehir'in Göreme beldesinde bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen "Kapadokya Balon Festivali" kapsamında, figürlü sıcak hava balonları bölge semalarında uçtu.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festivalde, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Fransa, İngiltere, Belçika, Hollanda, Brezilya, Slovakya, Avusturya ve Polonya'dan gelen figürlü balonlar ile bölgede turistlere yönelik tur hizmeti sunan sıcak hava balonları görevlilerce kalkış için hazırlandı.

        Festival alanına gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, balina, kalp, baykuş, civciv, kurt, ördek, kuş, ahtapot, roket, dünya ve palyaço gibi figürlü balonlar arasında keyifli vakit geçirdi.

        Hazırlıkların ardından özel şekilli sıcak hava balonları peş peşe gökyüzüne yükselerek, peribacalarıyla kaplı vadiler arasında yaklaşık bir saat boyunca süzüldü.

        Balonları izlemek için bölgeye gelen turistler, Göreme-Avanos yolunda uzun araç kuyruğu oluşturdu.

        Festival alanı ile çevresindeki cadde ve sokaklarda oluşan araç ve insan yoğunluğu havadan görüntülendi.

        Etkinlik, yarın Göreme beldesindeki Kılıçlar ve Güllüdere vadileri çevresinde düzenlenecek gösteri uçuşunun ardından sona erecek.

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