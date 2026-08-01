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        Brezilyalı balon pilotu, peribacalarındaki festival için her yıl binlerce kilometre katediyor

        BEHÇET ALKAN - Brezilyalı balon pilotu Filipe Tostes, dünyada sıcak hava balonculuğunun merkezi konumundaki Kapadokya'da düzenlenen balon festivaline 7 yıldır aralıksız katılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 11:14 Güncelleme:
        Brezilyalı balon pilotu, peribacalarındaki festival için her yıl binlerce kilometre katediyor

        BEHÇET ALKAN - Brezilyalı balon pilotu Filipe Tostes, dünyada sıcak hava balonculuğunun merkezi konumundaki Kapadokya'da düzenlenen balon festivaline 7 yıldır aralıksız katılıyor.

        Brezilya'nın başkenti Brazilya'nın yaklaşık 200 kilometre kuzeyindeki Chapada dos Veadeiros Milli Parkı yakınlarında balon pilotu olarak çalışan 45 yaşındaki Tostes, kuş uçuşu 10 bin 500 kilometrelik mesafeyi aşarak Nevşehir'e geldi.

        Türkiye'nin yanı sıra ABD, Fransa, İngiltere, Belçika, Hollanda, Slovakya, Avusturya ve Polonya'dan çok sayıda figürlü balonun gökyüzünü renklendirdiği Kapadokya Balon Festivali'ne katılan Tostes, gösteri uçuşu için gün doğumunda kalkış alanında yer ekibiyle balonunu hazırladı. Tostes, daha sonra tukan kuşundan ilham alınarak tasarlanan balonuyla peribacalarıyla kaplı vadilerin üzerinde süzüldü.

        Filipe Tostes, AA muhabirine, yedincisi düzenlenen festivale her yıl binlerce kilometre uzaktan katıldığını söyledi.

        Kapadokya'nın doğal güzelliklerini gökyüzünden izlemenin çok keyifli olduğunu anlatan Tostes, bu tutku için Brezilya ile Kapadokya arasındaki mesafeyi önemsemediğini belirtti.

        Tostes, 16 yıldır sıcak hava balon pilotu olarak 2 bin 500 saatin üzerinde uçuş deneyimine sahip olduğunu, farklı ülkelerde gökyüzünde süzülme imkanı bulduğunu dile getirdi.

        - "Her balon pilotu bir gün mutlaka Kapadokya'da uçmak ister"

        Bugüne kadar dünyada çok sayıda balon festivalinde özel şekilli balonlarla yaklaşık 600 saat uçuş yaptığını belirten Tostes, şöyle konuştu:

        "2010 yılından beri balon pilotluğu yapıyorum. Sektöre yarış balonlarının uçuşa hazırlanmasını sağlayan yer ekibi olarak başlamıştım. 14 yıldır da kendi şirketim bünyesinde ticari balon pilotluğu yapıyorum. Brezilya'nın en güzel yerlerinden biri olan milli parka yakın alanda uçmaya devam ediyorum. Şimdiye kadar 32 ülkede uçtum. Kapadokya, sıcak hava balonculuğu alanında dünyanın en ikonik yerlerinden biri. Her balon pilotu, bir gün mutlaka Kapadokya'da olmak ve uçmak ister. Burada mükemmel bir hava, güzel bir manzara, turistleri ağırlayacak birçok otel var. Kapadokya, bana göre kesinlikle dünyanın en iyi yerlerinden biri. Burada tukan kuşu şekline sahip kendi balonumla uçuyorum. Yaşadığım yerde çok sayıda tukan var. Bu balon yaşadığım yere teşekkür etmenin bir yolu diyebilirim."

        Tostes, festivale gelecek yıllarda da katılmayı planladığını sözlerine ekledi.

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