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        Nevşehir Belediye Başkanı Arı vatandaşlarla buluştu

        Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, "Söz Sizde Nevşehir Buluşmaları" kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 15:24 Güncelleme:
        Nevşehir Belediye Başkanı Arı vatandaşlarla buluştu

        Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, "Söz Sizde Nevşehir Buluşmaları" kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Arı, taleplerini dinlemek amacıyla kent sakinleriyle buluşmaya devam ediyor.

        Arı, "Söz Sizde Nevşehir Buluşmaları" kapsamında Cevher Dudayev Mahallesi'ndeki parkta vatandaşlarla buluştu.

        Talep ve önerileri dinleyen Arı, dondurma, çay ve çeşitli ikramlarda bulundu.

        Arı, Belediye Güzel Sanatlar Merkezi eğitmenleri tarafından seslendirilen türkülere eşlik edip halaya katıldı.

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