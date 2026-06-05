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        Avanos'ta kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi

        Nevşehir'in Avanos ilçesinde, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında yıl sonu sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 17:36 Güncelleme:
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        Avanos'ta kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi

        Nevşehir'in Avanos ilçesinde, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında yıl sonu sergisi açıldı.


        Avanos Halk Eğitim Merkezi'ndeki sergi, Avanos Kaymakamı Osman Bilici, Belediye Başkanı Mustafa Kenan Sarıtaş ve davetlilerce açıldı.

        Kaymakam Bilici, AA muhabirine, 2025-2026 eğitim döneminde merkezde açılan 42 kursta 705 kursiyerin eğitim gördüğünü söyledi.

        Kursiyerlerin kariyer hedeflerine ulaşabilmesinin mutluluk verici olduğunu belirten Bilici, "İlçemiz el sanatlarıyla öne çıkmaktadır. Kursiyerimizin geneli el sanatları, dikiş nakış ve çömlekçilik gibi alanlarda eğitimlerini aldı. Hayat boyu öğrenme sadece kurslardan ibaret olmamakla birlikte örgün eğitime devam edemeyen vatandaşlarımız için açık öğretim faaliyeti de sürdürülebilmektedir. Bu kapsamda ilçemizde 205 öğrencimiz açık öğretim üzerinden eğitim öğretime dahil olmaktadırlar." diye konuştu.

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