Kapadokya, Selanik'teki turizm fuarında tanıtılıyor

Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri, Yunanistan'ın Selanik kentinde düzenlenen turizm fuarında tanıtılıyor.

Kapadokya Alan Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Selanik'te gerçekleştirilen "Philoxenia–Hotelia Uluslararası Turizm Fuarı"nda Kapadokya'daki turizm merkezlerinin tanıtılması amacıyla stant açıldı.

Ziyaretçilere UNESCO Dünya Mirası bölgenin zenginliklerinin anlatıldığı bilgilendirici materyaller dağıtılırken, sanal gerçeklik gözlüğüyle deneyim yaşatıldı.

Kapadokya Alan Başkanı Aydın Cem Aslanbay, Selanik'teki fuarın küresel turizm ve seyahat endüstrisinin önemli buluşma noktalarından biri olduğunu belirterek, "Kapadokya'mızın kadim medeniyet mirasını, eşsiz doğal dokusunu ve sürdürülebilir turizm vizyonumuzu uluslararası sektör temsilcileriyle buluşturduğumuz bu prestijli organizasyonda bölgemizi güçlü şekilde temsil ediyoruz. Fuar süresince standımızda gerçekleştirdiğimiz zengin içerikli tanıtım faaliyetlerimiz ve üst düzey temaslarımızla Kapadokya'nın kültür, doğa ve gastronomi turizmi başta olmak üzere, dört mevsime yayılan çok yönlü potansiyelini küresel ölçekte aktarmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.