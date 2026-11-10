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        Nevşehir'de son iki yılda 38 bin dekar alan yeniden patates üretimine açıldı

        BEHÇET ALKAN - Nevşehir'de hastalık nedeniyle 2004 yılında yumrulu bitkilerin ekilmesi yasaklanan 91 bin dekar alanın 38 bin dekarı son iki yılda patates üretimine açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 11:10 Güncelleme:
        Nevşehir'de son iki yılda 38 bin dekar alan yeniden patates üretimine açıldı

        BEHÇET ALKAN - Nevşehir'de hastalık nedeniyle 2004 yılında yumrulu bitkilerin ekilmesi yasaklanan 91 bin dekar alanın 38 bin dekarı son iki yılda patates üretimine açıldı.

        Türkiye'de 2000'li yılların başında en çok patates üretiminin yapıldığı Nevşehir'deki tarlalarda yumrulu ürünleri etkileyen hastalığın tespit edilmesinin ardından karantina nedeniyle oluşturulan güvenlik kuşaklarında yürütülen bilimsel çalışmalar olumlu sonuç verdi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü koordinasyonunda, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleriyle laboratuvarlarda yürütülen testler ve gerçekleştirilen tarla denemelerinin ardından kontrollü bölgesel uygulama aşamasına geçildi.

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        Hastalığa dayanıklı çeşitlerin kullanıldığı kontrollü üretim kapsamında, geçen yıl patates üretimine açılan 12 bin dekar alan ile bu yıl ek olarak üretime açılan 26 bin dekar alandaki rekolte​​​​​​​ üreticiyi memnun etti.

        Geçen yılki başarılı hasadın ardından bu sezon da Derinkuyu ilçesi Kaymaklı beldesi ve çevresindeki arazilerde süren hasat, verim ve ürün dayanıklılığı açısından çiftçileri sevindirdi.

        - "38 bin dekar alan kontrollü olarak patates üretimine açılmıştır"

        İl Tarım ve Orman Müdürü Özgür Memiş, AA muhabirine, 2001 yılında tespit edilen hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla 2004 yılından itibaren 91 bin dekar arazide patates üretiminin yasaklandığını söyledi.

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        Uzun yıllar boyunca bu arazilerde yumrulu bitkiler yerine, verdikleri desteklerle farklı ürünlerin teşvik edildiğini ifade eden Memiş, güvenlik kuşağındaki alanların geçen yıldan itibaren kontrollü olarak patates ekimine açıldığını belirtti.

        Elde edilen rekoltenin ve ürünün kendilerini ve üreticileri memnun ettiğini dile getiren Memiş, şöyle konuştu:

        "İlimizde 86 bin dekar alanda yaklaşık 300 bin ton patates üretimi yapılmaktadır. Bu üretim miktarıyla ülkemizin patates ihtiyacının yüzde 5'ini karşılıyoruz ve üretimde 7'nci sıradayız. Üretim alanlarımızı korumak, hastalığın yayılışını önlemek amacıyla 2004 yılından itibaren yaklaşık 27 bin dekar bulaşık alan, 64 bin dekar güvenlik kuşağı alanı olmak üzere 91 bin dekar alan patates ve yumrulu bitkilerin üretimi yasaklanmıştı. Yapılan çalışmalar sonunda 'Kafkas' ile 'Cardyma' çeşitlerimiz hastalık etmenine dayanıklı olarak tespit edilmiştir. Kafkas yerli ve milli bir çeşittir. 2025 yılı üretim sezonunda Kaymaklı beldemizde 12 bin dekar alan, 2026 yılı üretim sezonumuzda ise Derinkuyu ve köylerinde 26 bin dekar olmak üzere toplam 38 bin dekar alan kontrollü olarak patates üretimine açılmıştır. Güvenlik kuşağı alanlarımızın yüzde 60'ında patates üretimi serbest hale gelmiştir."

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        Yeniden üretime açılan arazilerde dikim öncesi ve sonrasında hastalık kontrolleri, tarla incelemeleri ve durum tespiti çalışmaları gerçekleştirildiğini anlatan Memiş, teknik ekiplerce üretim sürecinin yakından takip edildiğini kaydetti.

        Memiş, yasağın devam ettiği diğer alanların üretime açılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.

        - "Burada yetişen patates daha lezzetli oluyor"

        Üreticilerden Muhammet Emin Bayraktar da uzun yıllardır buğday, fasulye ve çerezlik kabak yetiştirmek zorunda kaldıkları arazilerinde yeniden patates hasadı yapmanın kendilerini heyecanlandırdığını söyledi.

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        Çok mutlu olduklarını belirten Bayraktar, "Nevşehir patates üretiminde yine bir numara olacaktır. Sivas, Kayseri ve farklı yerlerde de patates ekiyoruz ama burada yetişen patates daha lezzetli oluyor. Bu yıl 150 dekar Kafkas çeşidi ektik. Dekar başına yaklaşık 6,5 ton verim aldık." dedi.

        Kağan Türkmen ise hasatta tahminlerinden daha iyi verimle karşılaştıklarını kaydederek, "Uzun yıllardır patates ekmediğimiz için içimizde bir özlem vardı. Yasağın kalkmasından dolayı mutluyuz." ifadelerini kullandı.

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