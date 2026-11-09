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        Kapadokya Üniversitesi, Cop31'de Kapadokya modelini dünyaya anlatacak

        Kapadokya Üniversitesi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamında sürdürülebilir turizm, iklim değişikliğine uyum, gastronomi ve çevresel sürdürülebilirlik alanlarında yürüttüğü çalışmalarını uluslararası katılımcılarla buluşturacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 10:36 Güncelleme:
        Kapadokya Üniversitesi, Cop31'de Kapadokya modelini dünyaya anlatacak

        Kapadokya Üniversitesi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamında sürdürülebilir turizm, iklim değişikliğine uyum, gastronomi ve çevresel sürdürülebilirlik alanlarında yürüttüğü çalışmalarını uluslararası katılımcılarla buluşturacak.

        Kapadokya Üniversitesi'nin COP31 programındaki önemli etkinliklerinden biri, 9 Kasım 2026 tarihinde Yeşil Bölge'de düzenlenecek "Kapadokya Modeli: İklim Krizi Çağında Sürdürülebilir Turizm, Gastronomi ve Kültürel Miras" başlıklı panel olacak. Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen'in moderatörlüğünü yapacağı panelde, Kapadokya'nın doğal ve kültürel mirasının korunması, turizm ve gastronominin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi konuları ele alınacak.

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        Panele katılacak Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, iklim değişikliğinin bölgesel turizm ve tarım ekosistemleri üzerindeki etkilerini değerlendirerek iklim değişikliğine uyum ve sürdürülebilir turizm politikalarına ilişkin görüşlerini paylaşacak. Oturumda ayrıca doğal kaynakların yönetimi, yerel üreticilerin gastronomiye katkısı ve sorumlu turizm uygulamaları gündeme gelecek.

        Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar ile öğretim üyeleri Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, Doç. Dr. Sinan Akıllı, Doç. Dr. Halil Burak Sakal, Dr. Öğr. Üyesi Avşin Ayhan ve Dr. Öğr. Üyesi Selda Öztürk, konferans süresince farklı oturum ve çalışmalarda yer alacak. Üniversitenin akademik araştırmaları ve uygulama projeleri de stant ve dijital gösterimlerle tanıtılacak. Liderler Oturumuna ise Rektör Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Mütevelli Heyeti Başkanı Funda Aktan ile akademisyenler Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, Doç. Dr. Sinan Akıllı ve Doç. Dr. Halil Burak Sakal katılacak.

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        Üniversite, 20 Kasım'da ise destinasyon sürdürülebilirliği, uluslararası iklim iş birlikleri, turizmde gıda israfının azaltılması ve mikroplastik kirliliğinin araştırılması konularındaki dört çalışmasını uluslararası katılımcılara sunacak.

        Doç. Dr. Halil Burak Sakal tarafından yürütülen DEIClimate projesiyle, Destinasyon Mükemmellik Endeksi'nin emisyon, enerji, su, atık ve iklim riski göstergeleriyle bütünleştirilerek veri temelli bir karar destek sistemine dönüştürülmesi hedefleniyor. DEISDG çalışmasıyla da bu altyapının Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve iklim eylemiyle ilişkilendirilmesine yönelik uluslararası iş birliği önerisi sunulacak.

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        Doç. Dr. Mehmet Bahar tarafından Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği iş birliğinde geliştirilen Sürdürülebilir Turizmde Atıksız Her Şey Dâhil Modeli ve Yeşil Mutfak Yıldızı Sertifikasyon Programı kapsamında ise konaklama işletmelerinde gıda israfının azaltılması amaçlanıyor. Projede yapay zekâ destekli kamera ve akıllı tartı sistemleriyle gıda atıklarının takip edilmesi ve elde edilen veriler doğrultusunda önleyici uygulamaların geliştirilmesi planlanıyor.

        Dr. Öğr. Üyesi Selda Öztürk tarafından hazırlanan Ürgüp Atık Su Arıtma Tesisi ve Deşarj Alanında Mikroplastik Kirlilik Düzeyinin Belirlenmesi başlıklı araştırma önerisiyle de arıtılmış su, arıtma çamuru, sediman ve toprak örneklerindeki mikroplastik kirliliğinin incelenmesi hedefleniyor.

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        Kapadokya Üniversitesi, COP31 kapsamında gerçekleştireceği panel, oturum ve proje sunumlarıyla Kapadokya'da yürütülen akademik çalışmaları uluslararası iklim gündemine taşıyarak sürdürülebilir turizmden çevresel korumaya kadar farklı alanlardaki deneyimlerini paylaşacak.

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