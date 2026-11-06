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        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Yasadışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 119 şüpheliden 90'ı tutuklandı

        Yasadışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 119 şüpheliden 90'ı tutuklandı

        NEVŞEHİR merkezli 34 ilde yasadışı bahis, kara para aklama ve suç örgütü kurma suçlarına yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 119 şüpheliden 90'ı tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 22:02 Güncelleme:
        Yasadışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 119 şüpheliden 90'ı tutuklandı

        NEVŞEHİR merkezli 34 ilde yasadışı bahis, kara para aklama ve suç örgütü kurma suçlarına yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 119 şüpheliden 90'ı tutuklandı.

        Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nin 7 aylık projeli çalışması kapsamında, 34 ilde 181 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlara 818 polis, 40 özel harekat personeli katılırken, 2 İHA ve 1 eğitimli köpek kullanıldı. Operasyonlar sonucunda 119 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikamet ve üzerlerinde yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 1 kılıç, çok sayıda fişek, farklı kişilere ait çok sayıda banka kartı ve dijital materyal ele geçirildi. 26 şüpheliye ait 23 taşınır, 30 taşınmaz ile yaklaşık 1 milyar TL değerindeki suç gelirine el konuldu. Şüphelilerin; özellikle Avanos’ta bulunan eğlence mekanı ve Adana’daki bazı şüphelilerle bağlantılı olarak komisyon karşılığında banka hesabı bilgilerini topladıkları ve yasadışı bahisten suç geliri elde ettikleri, elde edilen suç gelirlerini kripto borsaları ve kuyumcular üzerinden akladıkları, 6 kuyumcunun suçtan kaynaklanan gelirin aklanmasında rol aldığı tespit edildi. Şüphelilerin açtırdığı şirketler ve kişilere ait hesaplarda yaklaşık 20 milyar TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

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        Şüphelilerin Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 119 şüpheliden 90'ı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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