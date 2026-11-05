Nevşehir'de 2 firari hükümlü yakalandı

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ç'nin Gülşehir ilçesine bağlı Bölükören köyünde, aynı suçtan hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T'nin ise kent merkezindeki Bekdik Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı belirlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.