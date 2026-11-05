Nevşehir'de bin 24 kişilik radar bilgi paylaşım grubuna operasyon: 3 gözaltı Jandarma, trafik uygulamalarını önceden haber veren WhatsApp grubunun yöneticilerini yakaladı
Nevşehir'de jandarma ekipleri; kent genelinde yapılan trafik ve asayiş uygulamaları ile denetim noktalarının bilgilerini paylaşan bin 24 kişilik WhatsApp grubuna yönelik operasyon düzenledi. Grubun yöneticileri olduğu belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.
Nevşehir'de jandarma ekipleri; kent genelinde yapılan trafik ve asayiş uygulamaları ile denetim noktalarının bilgilerini paylaşan bin 24 kişilik WhatsApp grubuna yönelik operasyon düzenledi. Grubun yöneticileri olduğu belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 'Nevşehir Radar Çevirme Bilgilendirme Grubu' adı altında bin 24 kişinin bulunduğu WhatsApp grubu tespit edildi. Grupta kolluk kuvvetlerinin trafik ve asayiş uygulama noktaları, seyir faaliyetleri ve aranan şahıslara ilişkin bilgilerin paylaşıldığı belirlendi. Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı asayiş ekiplerince düzenlenen operasyonda, grubun yöneticileri olduğu belirlenen F.Ç., M.Z.T. ve Y.Ç. isimli şahıslar yakalandı.
Söz konusu paylaşımların suç ve suçlularla mücadele ile kolluk denetimlerinin etkinliğini azalttığı değerlendirilirken, cumhuriyet savcısının talimatı istikametinde 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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