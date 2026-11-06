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        Nevşehir'de yasa dışı bahis operasyonunda 90 şüpheli tutuklandı

        Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınan 119 şüpheliden 90'ı tutuklandı. Nevşehir merkezli 34 ilde düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 1 milyar TL değerindeki mal varlığına el konulurken, şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 20 milyar TL işlem hacmi tespit edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 22:01 Güncelleme:
        Nevşehir'de yasa dışı bahis operasyonunda 90 şüpheli tutuklandı

        Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınan 119 şüpheliden 90'ı tutuklandı. Nevşehir merkezli 34 ilde düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 1 milyar TL değerindeki mal varlığına el konulurken, şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 20 milyar TL işlem hacmi tespit edildi.

        Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik 7 ay süren teknik ve projeli çalışma gerçekleştirildi.

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        Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin farklı yöntemlerle aklandığı belirlendi. Şüphelilerin komisyon karşılığında çok sayıda kişiden banka hesap bilgilerini temin ederek bu hesaplar üzerinden para trafiğini yönettikleri, elde edilen gelirleri kripto para borsaları ve kuyumcular aracılığıyla akladıkları tespit edildi.

        Soruşturma kapsamında Nevşehir'in Avanos ilçesinde bulunan bir eğlence mekânının da şüpheliler arasındaki bağlantılarda yer aldığı belirlendi. Ayrıca 6 kuyumcunun suçtan kaynaklanan gelirlerin aklanmasında rol aldığı tespit edildi. Şüphelilerin kurduğu şirketler ile şahıslara ait banka hesaplarında yaklaşık 20 milyar TL işlem hacmi bulunduğu ortaya çıkarıldı.

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        Elde edilen deliller doğrultusunda Nevşehir merkezli Adana, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Kayseri, Niğde, Aksaray ve diğer illerin de aralarında bulunduğu toplam 34 ilde 181 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona 818 polis, 40 özel harekât personeli, 2 insansız hava aracı ve narkotik dedektör köpeği katıldı.

        Operasyonlarda ilk aşamada 100 şüpheli yakalanırken, soruşturmanın devamında gözaltına alınanların sayısı 119'a yükseldi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 90'ı tutuklandı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 1 kılıç, çok sayıda fişek, farklı kişilere ait banka kartları ve dijital materyaller ele geçirildi.

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        Suç gelirlerinin aklanması kapsamında 26 şüpheliye ait 23 taşınır ve 30 taşınmaz mal varlığına el konulurken, el konulan mal varlıklarının toplam değerinin yaklaşık 1 milyar TL olduğu bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 119 şüpheliden 90'ı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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