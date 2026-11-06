Kapadokya'daki Türkiye Sıcak Hava Balonu Şampiyonası'nda pilotlar yarıştı

Kapadokya'da ilk kez düzenlenen Türkiye Sıcak Hava Balonu Şampiyonası'nda pilotlar çeşitli görevleri yerine getirebilmek için mücadele verdi.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından Uluslararası Hava Federasyonu ile Pasha Balloons işbirliğindeki etkinliğe, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Macaristan ve Ermenistan'dan 23 pilot katıldı.

Göreme beldesi çevresindeki farklı arazilerde rüzgara rağmen sıcak hava balonlarını hazırlayan ekipler, uçuş izni verilmesinin ardından gökyüzüne yükseldi.

Göreme beldesi ile Çavuşin köyü üzerinde süzülen sıcak hava balonu pilotları, yarışma kapsamında kendilerine verilen görevleri yerine getirdi.

REKLAM

Gökyüzünde hassasiyet ve becerilerini hakemlerin puanına dönüştürmek için çaba harcayan pilotlar farklı irtifalarda uçtu.

Pilotlar, tertip komitesince bölgede belirlenen dört farklı noktadan geçiş yaptıklarına dair dijital işaret bıraktı.

Cep telefonu ve tabletlerine yükledikleri uygulamadan gerçekleştirilen işaretlemeler hakemlerce değerlendirilerek görevleri yerine getirenler belirlenecek.

Yarışa katılan sıcak hava balonları yaklaşık bir saat boyunca uçuş gerçekleştirdi.