Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Nevşehir'de kolluk kuvvetlerinin uygulama noktalarını paylaşan 3 şüpheli yakalandı

        Nevşehir'de kolluk kuvvetlerinin uygulama noktalarını paylaşan 3 şüpheli yakalandı

        Nevşehir'de polis ve jandarmanın trafik ve asayiş uygulama noktalarını kurdukları WhatsApp grubundan paylaşan 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 14:13 Güncelleme:
        Nevşehir'de kolluk kuvvetlerinin uygulama noktalarını paylaşan 3 şüpheli yakalandı

        Nevşehir'de polis ve jandarmanın trafik ve asayiş uygulama noktalarını kurdukları WhatsApp grubundan paylaşan 3 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Nevşehir radar çevirme bilgilendirme" adlı WhatsApp grubunda, kolluk kuvvetlerinin denetim ve uygulama noktalarının paylaşılması ve arananların bu bilgilerden faydalanması üzerine çalışma yaptı.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 1024 üyeye sahip grubun yöneticileri F.Ç, Y.Ç. ve M.Z.T'yi gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 kişinin öldüğü katliamda sır perdesi aralanıyor
        8 kişinin öldüğü katliamda sır perdesi aralanıyor
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Gıda sahteciliğinin ifşasından sonra yangın çıkarana boya
        Gıda sahteciliğinin ifşasından sonra yangın çıkarana boya
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
        İsrail'de hükümeti kurma görevi için gözler Herzog'da
        İsrail'de hükümeti kurma görevi için gözler Herzog'da
        EBRD'den Türkiye'ye yatırım ve yeşil finansman mesajı
        EBRD'den Türkiye'ye yatırım ve yeşil finansman mesajı
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Aşkını duyurdu
        Aşkını duyurdu
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de 2 firari hükümlü yakalandı
        Nevşehir'de 2 firari hükümlü yakalandı
        Nevşehir'de bin 24 kişilik radar bilgi paylaşım grubuna operasyon: 3 gözalt...
        Nevşehir'de bin 24 kişilik radar bilgi paylaşım grubuna operasyon: 3 gözalt...
        Polis ekiplerini görünce geri geri kaçtı, arkasından gelen araca çarpıp kaç...
        Polis ekiplerini görünce geri geri kaçtı, arkasından gelen araca çarpıp kaç...
        Nevşehir'de radar noktalarını paylaşan WhatsApp grubunu yöneten 3 şüpheliye...
        Nevşehir'de radar noktalarını paylaşan WhatsApp grubunu yöneten 3 şüpheliye...
        Kapadokya'da sıcak hava balonu şampiyonasında ilk gün uçuşları iptal edildi
        Kapadokya'da sıcak hava balonu şampiyonasında ilk gün uçuşları iptal edildi
        Kapadokya'daki Türkiye Sıcak Hava Balonu Şampiyonası'na rüzgar engeli
        Kapadokya'daki Türkiye Sıcak Hava Balonu Şampiyonası'na rüzgar engeli