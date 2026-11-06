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        Kapadokya semalarında şampiyonluk mücadelesi

        Kapadokya'da ilk kez düzenlenen Türkiye Sıcak Hava Balonu Şampiyonası'nda pilotlar, kendilerine verilen görevleri yerine getirebilmek için gökyüzünde kıyasıya mücadele etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 18:58 Güncelleme:
        Kapadokya semalarında şampiyonluk mücadelesi

        Kapadokya'da ilk kez düzenlenen Türkiye Sıcak Hava Balonu Şampiyonası'nda pilotlar, kendilerine verilen görevleri yerine getirebilmek için gökyüzünde kıyasıya mücadele etti.

        Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından Uluslararası Hava Federasyonu iş birliğinde düzenlenen şampiyonaya, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Macaristan ve Ermenistan'dan toplam 23 pilot katıldı.

        Nevşehir'in Göreme beldesi çevresindeki farklı arazilerde sıcak hava balonlarını uçuşa hazırlayan ekipler, gerekli uçuş izninin verilmesinin ardından gökyüzüne yükseldi. Göreme beldesi ile Çavuşin köyü üzerinde süzülen pilotlar, yarışma kapsamında kendilerine verilen görevleri yerine getirmek için farklı irtifalarda uçuş gerçekleştirdi.

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        Gökyüzünde hassasiyet ve becerilerini hakemlerin puanına dönüştürmek için mücadele eden pilotlar, tertip komitesi tarafından bölgede belirlenen dört farklı noktadan geçiş yaparak dijital işaretleme gerçekleştirdi.

        Pilotların cep telefonu ve tabletlerine yükledikleri uygulama üzerinden yaptıkları işaretlemeler, hakemler tarafından değerlendirilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda verilen görevleri başarıyla yerine getiren pilotlar belirlenecek.

        Yaklaşık bir saat süren uçuşların ardından yarışmacıların performansları değerlendirmeye alınırken, Kapadokya semalarında renkli görüntüler oluştu.

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