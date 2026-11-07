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        Nevşehir'de güvenlik güçlerine destek olacak "robot köpek" geliştirildi

        BEHÇET ALKAN - Nevşehir'de, 15 gaz çeşidini tespit edip lidar ve radar sensörleriyle çevresini 360 derece algılayabilen "robot köpek" geliştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 11:14 Güncelleme:
        Nevşehir'de güvenlik güçlerine destek olacak "robot köpek" geliştirildi

        BEHÇET ALKAN - Nevşehir'de, 15 gaz çeşidini tespit edip lidar ve radar sensörleriyle çevresini 360 derece algılayabilen "robot köpek" geliştirildi.

        Avanos ilçesinde savunma sanayisi alanında üretim yapan bir firmanın mühendisleri tarafından yazılımı yüzde 100 yerli, donanımı ise yüzde 35 yerli olan robot köpek tasarlandı.

        "Avanos Assuva" adı verilen robot köpek, gaz sensörleri sayesinde meskun mahal, mağara, sığınak ve tünel operasyonlarında güvenlik güçlerinin karşılaşabileceği riskleri önceden tespit ederek atış gerektiren görevleri yerine getirebilecek.

        Lazer ışınları kullanarak çevresindeki nesnelerin uzaklığını, konumunu ve şeklini ölçen uzaktan algılama teknolojisiyle üç boyutlu haritalandırma yapabilen robot köpeğin, üzerine entegre edilebilen uzun namlulu silah ve termal kamera ile güvenlik güçlerine çok amaçlı hizmet sunması hedefleniyor.

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        Proje ekibinden yazılım mühendisi Can Arslan, AA muhabirine, robot köpeğin çeşitli alanlardaki testlerinin başarıyla tamamlandığını söyledi.

        Güvenlik güçlerine destek sunacak bir projeyi ekipçe tamamlamanın gururunu yaşadıklarını vurgulayan Arslan, "Köpeğimizin içinde bulunan güçlü işlemcileri kullanarak kendi yazılımlarımızla cep telefonu, tablet ve bilgisayarda gereken tüm veriyi alıp işe yarayabilecek şekilde işliyoruz. Köpeğimizin elektronik kısmı tamamlandıktan sonra birkaç hafta içerisinde gelen tüm veriyi eğitebildik. Şu anda sağlıklı bir biçimde hiçbir veri kaybı olmadan gelen bilgiyi işleyebiliyoruz." diye konuştu.

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        - Robot köpek Kapadokya'ya gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

        Elektrik ve elektronik mühendisi Emre Özkul ise robotun tanımlanan görevleri başarıyla yerine getirdiğine dikkati çekti.

        Güvenlik güçlerine operasyonel destek sağlamayı hedeflediklerini belirten Özkul, "Bu tarz projeler ordumuzun yerli ve milli teknoloji ihtiyacını karşılamaya yönelik olup, bir askerimizin yaralanmasındansa yüzlerce robot feda olsun mentalitesiyle çalışıyoruz." dedi.

        Test alanlarında robot köpekle karşılaşan turistlerin ilgi gösterdiğini anlatan Özkul, "İnsanlar görünce şaşırıyor ama özellikle Nevşehir'i ziyaret eden yerli turistlerimiz köpeğin Türk mühendisleri tarafından geliştirildiğini öğrendiğinde fazlasıyla şaşırıyorlar ve ilgi gösteriyorlar." ifadesini kullandı.

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        Firmanın yönetim kurulu başkanı Remzi Başbuğ da dünyanın yeni nesil robotik sistemlere ağırlık verdiğine dikkati çekerek, 20 yıldır savunma alanında yürüttükleri çalışmaları son iki yıldır robotik teknolojiden faydalanarak geliştirmeye gayret ettiklerini söyledi.

        Robot köpekle uluslararası pazarda yer edinmeyi hedeflediklerini dile getiren Başbuğ, şunları kaydetti:

        "Riskli olan bir bölgeye robot köpeğimizi gönderip risk ortadan kaldırılır ve men edilir. Olası mağara, sığınak, tünel gibi intikal olaylarında önce robot köpeği mağaraya gönderip oradaki oksijen oranını, varsa zehirli gazların belirlenmesini sağlıyoruz. Robot köpeğimizi diğer robot köpeklerden ayıran en büyük özelliklerden biri yazılımıdır. Tek dil ile sınırlı kalmayıp 27 dilde sunum yapması, nitelik ve nicelik anlamında daha kabiliyetli hareketlere sahip olması, uzaktan haberleşme sistemi, yerli ve milli olması hem donanımda hem de yazılımında mevcuttaki sistemlerin üstünde olması önemli. Robot köpek, lidar ve termal sensör ile elektromanyetik sensörlerle de yerin altındaki boşlukları, tünelleri, geçitleri, kapalı mekanları dıştan gözlemleme imkan ve kabiliyetine de sahiptir."

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        Robotun sivil amaçlı da kullanılabileceğini aktaran Başbuğ, Kapadokya'da turizme açık olmayan yer altı şehirleri ve tünellerde gaz ölçümü, oda sayılarının belirlenmesi ve haritalandırılması amacıyla da kullanılabileceğini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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