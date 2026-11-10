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        Kapadokya'da balonlar Atatürk posterleriyle havalandı

        TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümü dolayısıyla sıcak hava balonları, Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla havalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 09:33 Güncelleme:
        Kapadokya'da balonlar Atatürk posterleriyle havalandı

        TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümü dolayısıyla sıcak hava balonları, Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla havalandı.

        Kapadokya'da sabahın erken saatlerinde yapılan hazırlıkların ardından sepetlerine Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleri ile Türk bayrakları asılan sıcak hava balonları peş peşe gökyüzüne yükseldi. Gökyüzünde dalgalanan Atatürk posterleri ve Türk bayrakları, peribacalarının üzerinde güzel görüntüler oluşturdu. Bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler tarafından o anlar, cep telefonuyla kaydedildi.

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