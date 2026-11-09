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        COP31 Mavi Bölgesi'nde tek sanat eseri Günseli Kato imzası taşıdı

        Sanatçı Günseli Kato'nun, Kapadokya Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin katkılarıyla hazırladığı "Geçmişten Geleceğe Dönüşümün Sıra Dışı Direnişi" adlı enstalasyon çalışması, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'in resmi müzakerelerinin gerçekleştirildiği Mavi Bölge'de sergilenen tek sanat eseri oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 14:12 Güncelleme:
        COP31 Mavi Bölgesi'nde tek sanat eseri Günseli Kato imzası taşıdı

        Sanatçı Günseli Kato’nun, Kapadokya Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin katkılarıyla hazırladığı "Geçmişten Geleceğe Dönüşümün Sıra Dışı Direnişi" adlı enstalasyon çalışması, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31’in resmi müzakerelerinin gerçekleştirildiği Mavi Bölge’de sergilenen tek sanat eseri oldu.

        Sanatçı Günseli Kato’nun özgün sanat anlayışını yansıtan eser, küresel iklim gündeminin ele alındığı uluslararası platformda sanat ile sürdürülebilirliği aynı çatı altında buluşturdu. Geçmişten geleceğe uzanan dönüşüm sürecini konu alan çalışma, iklim değişikliği karşısında doğanın, insanın ve kültürel mirasın korunmasına dikkat çekti.

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        Uluslararası karar alıcıların, bilim insanlarının, uzmanların ve farklı ülkelerden temsilcilerin bir araya geldiği Mavi Bölge’de sergilenen enstalasyon, iklim müzakerelerine sanatsal bir perspektif kazandırdı. Eser, ziyaretçileri insanın doğayla ilişkisi, çevresel sorumluluk ve gelecek kuşaklara bırakılacak miras üzerine düşünmeye davet etti.

        Değişim ve direnç kavramlarını özgün bir görsel anlatımla bir araya getiren çalışma, sürdürülebilir bir gelecek arayışında sanatın toplumsal farkındalık oluşturmadaki gücünü de ortaya koydu. COP31’in Mavi Bölgesi’nde sergilenen tek sanat eseri olmasıyla uluslararası konferansın dikkat çeken çalışmalarından biri haline gelen enstalasyon, sanatın yalnızca estetik bir ifade biçimi değil, aynı zamanda küresel sorunlara yönelik düşünce ve farkındalık oluşturma aracı olduğunu gösterdi.

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        Eserin hazırlık sürecinde Kapadokya Üniversitesi Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri ile öğrencileri de aktif katkı sundu. Akademisyenler ve öğrencilerin sanatçı Günseli Kato ile birlikte yürüttüğü ortak üretim süreci, üniversitenin sanat, eğitim ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını uluslararası platforma taşıdı.

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