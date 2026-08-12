Kapadokya'da çıktığı peribacası yamacında mahsur kalan turisti AFAD ekipleri kurtardı

Nevşehir Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünün sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyü yakınlarındaki Paşabağları Ören Yeri'nde gezintiye çıkan bir turist, fotoğraf çektirmek için çıktığı peribacasının yamacında mahsur kaldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.