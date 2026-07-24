Kapadokya'da gökyüzü, figürlü balonlarla renklenecek

BEHÇET ALKAN - Nevşehir'de bu yıl yedincisi düzenlenen "Kapadokya Balon Festivali"nde çok sayıda ülkeden 30 figürlü sıcak hava balonu, peribacaları üzerinde süzülecek.



Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen, 30 Temmuz'da başlayacak ve 4 gün sürecek festivale, Türkiye'nin yanı sıra 9 ülkeden figürlü balonlar katılacak.



Türkiye, ABD, Fransa, İngiltere, Belçika, Hollanda, Brezilya, Slovakya, Avusturya ve Polonya'dan 30 figürlü sıcak hava balonu, bölgede her gün uçuş gerçekleştiren 156 sıcak hava balonu ile havalanacak.



Türk bayrağı, ahtapot, baykuş, palyaço, civciv, kurt, ördek, papağan, roket, kalp ve dünya gibi çeşitli figürlerde tasarlanan balonlar, etkinlik süresince her sabah gün doğumu vaktinde peribacalarıyla kaplı vadiler arasında uçacak.



Gündüz gökyüzünde süzülecek figürlü balonlar, akşam ise Paşabağları Ören Yeri'nde ışık gösterisi sunacak.



Festivalin koordinatörü Mehmet Halis Aydoğan, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığının tanıtım faaliyetleriyle festivale ilginin her geçen yıl arttığını, bölgedeki balon uçuş yoğunluğu göz önünde bulundurularak katılım taleplerinin sınırlı tutulduğunu belirtti.



Hazırlıklarda son aşamaya gelindiğini, yurt dışından katılım sağlayacak balon pilotlarının ve ekiplerin Türkiye'ye giriş yapmaya başladıklarını anlatan Aydoğan, şöyle konuştu:



"Dünyanın birçok noktasında balon festivalleri gerçekleştirilmekte. ABD, Fransa, Belçika ve Meksika'da büyük festivaller olarak adlandırabileceğimiz etkinlikler var. Kapadokya'nın en büyük özelliği günde 156 balonumuzun uçtuğu inanılmaz bir coğrafya olması. Kapadokya bölgesi binlerce insanın hem balonlarla uçmak hem de balonları izlemek için geldiği bir nokta. Bunları özel şekilli balonlarla süslediğimizde inanılmaz bir görüntü oluşturmakta. Bu da bizi diğer tüm festivallerden ayıran en büyük özelliğimiz. Türkiye olarak baktığımızda da en büyük farkımız misafirperverliğimiz. Balonun zaten Kapadokya'nın marka değerine inanılmaz büyük katkısı var. Balon festivaliyle bu marka değerinin artırılması, yaz sezonunda okulların tatil olduğu dönemlerde çocukların havacılıkla ve balonla etkileşimlerinin artırılması, onların gönüllerinde küçük bir dokunuş olması açısından da değerli. Bu sene özellikle Avrupa'dan çok fazla talep vardı, bölgemizdeki uçuşlarımızın yoğun şekilde devam etmesinden dolayı 30 balonla sınırladık."



- Çocukların hayali gökyüzüyle buluşacak



Aydoğan, kentte ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında gerçekleştirilen "Hayalimdeki Balon Tasarım Yarışması"nda jüri tarafından birinci seçilen 6'ncı sınıf öğrencisi Bengi Serra Kaya'nın "Balina" figürlü balonunun da festivalde ilk kez uçacağını söyledi.



Balonun festivalde çocuklarla gökyüzüne yükseleceğini dile getiren Aydoğan, "Birincilik kazanan balonumuzun özel üretimi yapıldı, ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Çocukların festivale çok fazla ilgisi var, bu etkileşimi daha da arttırarak ilerlemek istiyoruz." dedi.



