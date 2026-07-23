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        Nevşehir'de bir marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü

        Nevşehir'in Göre beldesindeki bir marketin depo kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 17:03 Güncelleme:
        Nevşehir'de bir marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü

        Nevşehir'in Göre beldesindeki bir marketin depo kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Edinilen bilgiye göre, Afat Evler Mahallesi'nde bir marketin alt katındaki depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanı fark eden görevlilerin haber vermesinin ardından adrese itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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