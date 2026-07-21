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        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Nevşehir'de hakkında 16 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Nevşehir'de hakkında 16 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 16 yıl 4 ay 17 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 16:02 Güncelleme:
        Nevşehir'de hakkında 16 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 16 yıl 4 ay 17 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından kesinleşmiş 16 yıl 4 ay 17 gün hapis cezası bulunan O.A. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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