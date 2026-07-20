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        Alman Christian Peter, Nevşehir'de Müslüman oldu

        Alman vatandaşı Christian Peter Brook, Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde İslamiyet'i seçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 14:03 Güncelleme:
        Alman Christian Peter, Nevşehir'de Müslüman oldu

        Alman vatandaşı Christian Peter Brook, Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde İslamiyet'i seçti.

        Eğitim için yurt dışına giden Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencisi Sedanur Gülhan ile tanışarak evlilik kararı alan Brook, Acıgöl İlçe Müftülüğüne başvurdu.

        Acıgöl Merkez Camisi'nde imam hatip Hikmet Öztürk tarafından İslamiyet ile ilgili bilgiler verilen Brook, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.

        Öztürk, aldığı karardan dolayı Brook'u tebrik ederek, Kur'an-ı Kerim hediye etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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